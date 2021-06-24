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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا بنت الأصول بتأسفلك.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة دعم لها في أزمتها الأخيرة

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل

نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يدعم فيها شقيقته بعد أزمتها الأخيرة مع الفنانة ريهام حجاج والهجوم الذى تعرضت له. 

وقال وائل عبد العزيز : “انا ومن بعد ربنا سبحانه عز وجل وراكي وفضهرك ومعاكي بكل ما املك من صحه وقوه لحد آخر يوم في عمري وافديكي بحياتي لو حد مسك بشيء مش كلام وانتي حافظاني”. 

وأضاف وائل عبد العزيز : “متقلقيش في ضهرك يا بنت الأصول يا متربيه وبتاسفلك لو في يوم صدر مني شيء غلط كان بنزعه الأخوة مش اكتر.. ولا يهمك احنا مبنردش الإهانة بالإهانة زاي ما اتعودنا”. 

وجاء تدخل وائل عبد العزيز فى الأزمة بعد حالة من الجدل الواسع على الرغم من خلافه معها فى الفترة الاخيرة وتحديدا منذ زواجها من الفنان أحمد العوضى. 

ويعد وائل عبد العزيز احد النجوم الذى شاركوا فى عديد من الاعمال الفنية المختلفة والتى حققت نجاحا كبيرا.  

ياسمين عبد العزيز 

وكانت تصدرت الفنانة ريهام حجاج، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل خلال الأيام الماضية، بعد حلقتها الأخيرة مع الإعلامية بوسي شلبي عبر برنامج «سهرة خاصة» على قناة النهار الفضائية، والتي تسببت في تجدد الأزمة بينها وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز إذ تطرقت «ريهام» للحديث عن زواجها وطلاق الأخير من «ياسمين»، ونرصد فيما يلي تصاعد هذه الأزمة.

حلقة ريهام حجاج سالفة الذكر، دفعت الفنانة ياسمين عبد العزيز، لكتابة منشور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ردت به بشكل غير مباشر على زوجة طليقها -الفنانة ريهام حجاج- بعد حلقة الأخيرة ببرنامج سهرة خاصة على قناة النهار الفضائية.

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ونشرت ياسمين عبد العزيز، صورة مدون عليها عبارة: «تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة.. ما بالك بقى لو عملت؟»، وكتبت ياسمين، في تعليقها: «الصمت مش ضعف.. الصمت قوة»، في رد غير مباشر على حلقة غريمتها ريهام حجاج، الأخيرة.  

وشاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، منشورًا جديدًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كتبت فيه ردًا جديدًا بطريقة غير مباشرة، على زوجة طليقها الفنانة ريهام حجاج، بعد حلقتها الأخيرة عبر قناة النهار الفضائية.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، عبر فيس بوك، صورة لزوجها الحالي الفنان أحمد العوضي، من أحدث أعماله مسلسل «اللي مالوش كبير»، وكتبت تعليقًا لها بطريقة (سيف الخديوي): «على الله حكايتكم يا جوز حرابيق»، 

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