عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. إرسال الشهادات معتمدة للطلبة إلكترونيا لتجنب التجمعات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم البحرينية

أرسلت إدارة نظم المعلومات وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية المختصة في البحرين شهادات طلبة صفوف الثالث الإعدادي والمرحلة الثانوية معتمدة عبر بريدهم الإلكتروني على حساب Mirosoft365 إلى جانب إرسال إفادة التخرج وإفادة حسن السيرة والسلوك لخريجي المرحلة الثانوية، وذلك دعماً وتأكيداً لتضافر الجهود الوطنية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على سلامة المواطنين من طلبة وأولياء أمور وهيئات إدارية وتعليمية.

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أكدت وزارة التربية والتعليم البحرينية على أهمية الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتاحة على موقع الوزارة الرسمي (moe.gov.bh) والموجودة على موقع البوابة الوطنية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (Bahrain.bh).

البحرين تدين الهجوم الحوثي على السعودية

البحرين.. قرار عاجل بشأن فيروس كورونا

ومن الخدمات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم البحرينية والتي ساهمت في تطبيق التعلم عن بعد، توفير بوابة تعليمية وطنية على الحوسبة السحابية تمكن المعلمين والإداريين والطلبة وأولياء الأمور من جميع الخدمات الإدارية والتعليمية بصورة رقمية وعبر الإنترنت. بالإضافة إلى توفير حسابات (Microsoft 365) بجميع تطبيقاتها على الحوسبة السحابية ومنها البريد الالكتروني وملف تخزين الملفات (One Drive) لجميع منتسبي وزارة التربية والتعليم ولجميع طلبة المدارس الحكومية لتمكينهم من العمل والتعلم في كل مكان وزمان.

كما قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير خدمات إلكترونية للجمهور منها خدمة تحويل الطلبة بين المدارس حيث تسمح الخدمة الإلكترونية لأولياء الأمور تقديم طلبات تغيير مدارس الأبناء أو التحويل بين المدارس الخاصة والحكومية، بالإضافة إلى الاستعلام عن حالة المدارس الخاصة. وتتيح الخدمة (التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية ومن المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة ومن المدارس الخاصة إلى المدارس الخاصة ومن المدارس الحكومية إلى المدارس الحكومية).

ومن الخدمات المقدمة للطلبة أيضاً (ومنهم الخريجين) خدمة «إصدار نسخ الإفادات وكشف الدرجات لطلبة المدارس» والتي توفرلطلبة المدارس والخريجين إمكانية طلب نسخ من إفادة التخرج وكشوف الدرجات وتوصيلها بواسطة بريد البحرين.

ومن الخدمات أيضًا خدمة «التسجيل وعرض النتائج للبعثات الدراسية» والتي تتيح هذه الخدمة للطلبة إمكانية تسجيل رغباتهم من بعثات ومنح عبر الانترنت، والاطلاع على نتائج التوزيع بالإضافة إلى إعلان التعليمات والإرشادات المتعلقة بذلك على الموقع ذاته.

ومن خدمات طلبة المدارس خدمة «التسجيل في الأندية الصيفية» والتي تتيح للطلبة التسجيل في الأندية الصيفية والتي تقدم مجموعة من الأنشطة المتنوعة تكسب الطالب معارف ومهارات علمية وثقافية واجتماعية ومهنية.

وتشمل الخدمات الإلكترونية خريجي الجامعات ومنها خدمة «معادلة المؤهلات العلمية الخارجية» و» تصديق المؤهلات العلمية المحلية» وتتيح هذه الخدمات للطلبة الخريجين من البحرينيين والمقيمين تقديم طلب تصديق ومعادلة وتقويم شهاداتهم الصادرة من مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين أو خارج مملكة البحرين عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية.

ومن الخدمات المقدمة للجمهور خدمة «الجامعات الموصى بها» والتي تتيح للمستخدمين من الجمهور إمكانية البحث عن الجامعات والبرامج الموصى بها وتقديم طلبات لوزارة التربية والتعليم من أجل التحقق من توصية أي من البرامج غير المدرجة ومتابعة حالة هذه الطلبات. وكذلك خدمة «التسجيل لبرامج التعليم المستمر» والتي توفر للمواطنين والمقيمين إمكانية التسجيل لبرامج التعليم المستمر، حيث تعرض الخدمة البرامج الدراسية المطروحة للتسجيل، كما توفر إمكانية التسجيل والدفع الالكتروني للبرامج.

البحرين التربية والتعليم كورونا شهادات الطلبة

موضوعات متعلقة

البحرين تدين الهجوم الحوثي على السعودية

البحرين.. قرار عاجل بشأن فيروس كورونا

بعد 25 يومًا على تطبيقه.. ماذا فعل الإغلاق بفيروس كورونا في البحرين؟

ترشيحاتنا

وزيرة التجارة تعلن نجاح مفاوضات الجولة الرابعة لاتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد

انطلاق إعلان المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة

أول اعتراف من جيش إثيوبيا.. الكشف عن تفاصيل الضربة الجوية بـ تيجراي

لخريجي الإعدادية .. كل ما تريد معرفته عن مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

مايا مرسي تشارك في تقرير "التقييم النوعى القطري للقطاع الزراعي والريفي- مصر"

إجراءات احترازية وتفتيش بالعصا الالكترونية في خامس أيام امتحانات الدبلومات الفنية| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 فئات معفاة من المصروفات الدراسية بـ العام الجديد| تفاصيل

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

ضربة موجعة لـ الترجي قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حوادث القطارات عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لحادث محطة مصر.. شاهد

ابنة محمد حلاوة تهاجم وتهدد طليقته ياسمين عبدالعزيز: بطلي أذى هنكشف حقيقتك

الزراعة : 30% تخفيضات على اللحوم الحمراء بمناسبة عيد الأضحى

شرط وحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. تعرف عليه

هجوم عكس الصور.. ياسمين عبد العزيز برفقة ابنة محمد حلاوة وشقيقته ووالده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكيك بـ جوز الهند والكراميل.. خطوة بخطوة

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

طريقة عمل سلطة الفتوش.. خطوة بخطوة

فيديو

فيديو جراف.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

وزير الري يتفقد المشروعات التنموية في جنوب السودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ