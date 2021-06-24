البحرين.. إرسال الشهادات معتمدة للطلبة إلكترونيا لتجنب التجمعات

أرسلت إدارة نظم المعلومات وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية المختصة في البحرين شهادات طلبة صفوف الثالث الإعدادي والمرحلة الثانوية معتمدة عبر بريدهم الإلكتروني على حساب Mirosoft365 إلى جانب إرسال إفادة التخرج وإفادة حسن السيرة والسلوك لخريجي المرحلة الثانوية، وذلك دعماً وتأكيداً لتضافر الجهود الوطنية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على سلامة المواطنين من طلبة وأولياء أمور وهيئات إدارية وتعليمية.

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أكدت وزارة التربية والتعليم البحرينية على أهمية الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتاحة على موقع الوزارة الرسمي (moe.gov.bh) والموجودة على موقع البوابة الوطنية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (Bahrain.bh).

ومن الخدمات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم البحرينية والتي ساهمت في تطبيق التعلم عن بعد، توفير بوابة تعليمية وطنية على الحوسبة السحابية تمكن المعلمين والإداريين والطلبة وأولياء الأمور من جميع الخدمات الإدارية والتعليمية بصورة رقمية وعبر الإنترنت. بالإضافة إلى توفير حسابات (Microsoft 365) بجميع تطبيقاتها على الحوسبة السحابية ومنها البريد الالكتروني وملف تخزين الملفات (One Drive) لجميع منتسبي وزارة التربية والتعليم ولجميع طلبة المدارس الحكومية لتمكينهم من العمل والتعلم في كل مكان وزمان.

كما قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير خدمات إلكترونية للجمهور منها خدمة تحويل الطلبة بين المدارس حيث تسمح الخدمة الإلكترونية لأولياء الأمور تقديم طلبات تغيير مدارس الأبناء أو التحويل بين المدارس الخاصة والحكومية، بالإضافة إلى الاستعلام عن حالة المدارس الخاصة. وتتيح الخدمة (التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية ومن المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة ومن المدارس الخاصة إلى المدارس الخاصة ومن المدارس الحكومية إلى المدارس الحكومية).

ومن الخدمات المقدمة للطلبة أيضاً (ومنهم الخريجين) خدمة «إصدار نسخ الإفادات وكشف الدرجات لطلبة المدارس» والتي توفرلطلبة المدارس والخريجين إمكانية طلب نسخ من إفادة التخرج وكشوف الدرجات وتوصيلها بواسطة بريد البحرين.

ومن الخدمات أيضًا خدمة «التسجيل وعرض النتائج للبعثات الدراسية» والتي تتيح هذه الخدمة للطلبة إمكانية تسجيل رغباتهم من بعثات ومنح عبر الانترنت، والاطلاع على نتائج التوزيع بالإضافة إلى إعلان التعليمات والإرشادات المتعلقة بذلك على الموقع ذاته.

ومن خدمات طلبة المدارس خدمة «التسجيل في الأندية الصيفية» والتي تتيح للطلبة التسجيل في الأندية الصيفية والتي تقدم مجموعة من الأنشطة المتنوعة تكسب الطالب معارف ومهارات علمية وثقافية واجتماعية ومهنية.

وتشمل الخدمات الإلكترونية خريجي الجامعات ومنها خدمة «معادلة المؤهلات العلمية الخارجية» و» تصديق المؤهلات العلمية المحلية» وتتيح هذه الخدمات للطلبة الخريجين من البحرينيين والمقيمين تقديم طلب تصديق ومعادلة وتقويم شهاداتهم الصادرة من مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين أو خارج مملكة البحرين عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية.

ومن الخدمات المقدمة للجمهور خدمة «الجامعات الموصى بها» والتي تتيح للمستخدمين من الجمهور إمكانية البحث عن الجامعات والبرامج الموصى بها وتقديم طلبات لوزارة التربية والتعليم من أجل التحقق من توصية أي من البرامج غير المدرجة ومتابعة حالة هذه الطلبات. وكذلك خدمة «التسجيل لبرامج التعليم المستمر» والتي توفر للمواطنين والمقيمين إمكانية التسجيل لبرامج التعليم المستمر، حيث تعرض الخدمة البرامج الدراسية المطروحة للتسجيل، كما توفر إمكانية التسجيل والدفع الالكتروني للبرامج.