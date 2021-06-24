عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سليل عائلة محاربة وقائد نزيه.. من هو الرئيس الفلبيني الراحل بنينو أكينو الثالث ؟

الرئيس الفلبيني السابق
الرئيس الفلبيني السابق

أعلنت الفلبين، اليوم الخميس، وفاة الرئيس السابق، بنينو أكينو الثالث، عن عمر يناهز 61 عاما.

وحسب صحيفة "تايم" البريطانية، قال السيناتور السابق، بام أكينو، إنه حزين لوفاة ابن عمه، مشيرا إلى أنه "بذل كل ما لديه من أجل الفلبين".

وفاة رئيس الفلبين السابق "بينينو أكينو الثالث"

منغوليا تسجل 2366 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئيس رودريجو دوتيرتي، وفاة أكينو بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام محلية نقل الزعيم السابق إلى مستشفى في مانيلا.

وقال المتحدث هاري روك: "نتعاطف ونقدم التعازي لأسرة وأحباء الرئيس السابق بنينو أكينو الثالث بعد وفاته المفاجئة"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.

وأضاف: "نحن ممتنون للرئيس السابق لمساهماته وخدماته للبلاد ونطلب من شعبنا الصلاة من أجل الراحة الأبدية له".

وكتب وزير الخارجية تيودورو لوكسين على موقع "تويتر" تغريدة ينعي فيها هذا الرئيس الذي وصفه بالصالح والنزيه.

سليل عائلة محاربة

ويعتبر أكينو الثالث، هو نجل أحد رموز الديمقراطية الذي ساعد في الإطاحة بالديكتاتور فرديناند ماركوس.

ولم يعلن عن تفاصيل وفاة أكينو، وقال أحد المسؤولين السابقين في حكومته، روجيليو سينجسون: إن أكينو خضع لغسيل للكلى وكان يستعد لعملية زرع كلية.

لكن من المعروف أن أكينو، قاد حملة لمكافحة الفساد خلال فترة رئاسة أدت إلى إصلاحات اقتصادية مهمة في البلاد، وجعل محاربة الفساد شعاره، مستفيدًا من سمعة عائلته، وتعهد بالحد من الفقر الذي يعاني منه ثلث السكان.

وشغل منصب الرئيس الفلبيني من عام 2010 إلى 2016، وسار وراء إرث عائلته السياسي التي اعتبرت حصنا ضد الاستبداد في الفلبين، فاغتيل والده، السيناتور السابق بنينو أكينو الثاني، في عام 1983 عندما كان محتجزا في مطار مانيلا الدولي، وقادت والدته كورازون أكينو، ثورة "سلطة الشعب" عام 1986 التي أطاحت بماركوس.

حققت إدارته متوسط ​​نمو اقتصادي سنوي يزيد قليلاً عن 6.0 في المائة، وهو أعلى معدل منذ السبعينيات ، حيث حازت الدولة على وضع درجة الاستثمار.

وعلى غير العادة بالنسبة للفلبين، ظل أكينو عازبًا طوال حياته، برغم تعدد علاقاته النسائية.

الفلبين الرئيس السابق بنينو أكينو الثالث بنينو أكينو الثالث وفاة أكينو الرئيس الفلبيني الراحل

ترشيحاتنا

وزيرة التجارة تعلن نجاح مفاوضات الجولة الرابعة لاتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد

انطلاق إعلان المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة

أول اعتراف من جيش إثيوبيا.. الكشف عن تفاصيل الضربة الجوية بـ تيجراي

لخريجي الإعدادية .. كل ما تريد معرفته عن مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

مايا مرسي تشارك في تقرير "التقييم النوعى القطري للقطاع الزراعي والريفي- مصر"

إجراءات احترازية وتفتيش بالعصا الالكترونية في خامس أيام امتحانات الدبلومات الفنية| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 فئات معفاة من المصروفات الدراسية بـ العام الجديد| تفاصيل

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

ضربة موجعة لـ الترجي قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حوادث القطارات عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لحادث محطة مصر.. شاهد

ابنة محمد حلاوة تهاجم وتهدد طليقته ياسمين عبدالعزيز: بطلي أذى هنكشف حقيقتك

الزراعة : 30% تخفيضات على اللحوم الحمراء بمناسبة عيد الأضحى

شرط وحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. تعرف عليه

هجوم عكس الصور.. ياسمين عبد العزيز برفقة ابنة محمد حلاوة وشقيقته ووالده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكيك بـ جوز الهند والكراميل.. خطوة بخطوة

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

طريقة عمل سلطة الفتوش.. خطوة بخطوة

فيديو

فيديو جراف.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

وزير الري يتفقد المشروعات التنموية في جنوب السودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ