وزير الإسكان يبحث المشاركة فى المنتدى العربى الخامس للمياه

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، ورئيس المجلس العربى للمياه، وعددا من أعضاء المجلس، لبحث دعوة المجلس لوزارة الإسكان للمشاركة فى المنتدى العربى الخامس للمياه، والمُقرر عقده خلال شهر سبتمبر المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة"، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات.





ورحب الدكتور عاصم الجزار، بمشاركة وزارة الإسكان فى المنتدى العربى الخامس للمياه، وعرض التجربة المصرية فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، وخطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه، والاستفادة من الموارد المائية المُتاحة، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك، وكذا خطة الوزارة لتحلية مياه البحر فى المحافظات الساحلية.



وأشار الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربى للمياه، إلى أنه تم إطلاق المجلس العربى للمياه في 14 إبريل 2004، كمنظمة إقليمية مستقلة غير هادفة للربح تزاول نشاطها على المستويين الإقليمى والدولي، ويقع المقر الرئيسي للمجلس بجمهورية مصر العربية.

