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أخبار البلد

مايا مرسي تشارك في تقرير "التقييم النوعى القطري للقطاع الزراعي والريفي- مصر"

صدى البلد

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في الاجتماع الافتراضي الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمصر لإطلاق  التقرير الذي أعدته المنظمة بعنوان " التقييم النوعى القطري للقطاع الزراعي والريفي- مصر"، والذي يهدف لتزويد برامج منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالمعلومات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في قطاعات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والتغذية، وذلك بمشاركة كل من السيد نصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر، والسيد عبد الحكيم الوعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة / الممثل الإقليمي، د. نعمت جنينة مستشار البحث والتنمية الاجتماعية، والدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة ومدير مركز بصيره ، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، والسيدة جيلان المسيري نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر
  

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية هذه الدراسة ، مشيرة الى أن المجلس يعطى الأولوية  لقضية تمكين المرأة اقتصادياً ، وذلك في ضوء محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتي اعتمدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017 والتي تتضمن أربعة محاور رئيسية يأتي من بينها محور التمكين الاقتصادي في مقدمة هذه المحاور .
  

ولفتت إلى أنشأ مرصد المرأة المصرية لضمان متابعة تنفيذ الإستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق لآليات الرصد والتقييم ، و التي تتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبع، مشيرة أن ملف المرأة الريفية واحد من الملفات الهامة  التي تعمل عليها الدولة  المصرية من خلال حرصها في العمل على تنمية القدرات وتغيير التشريعات والسياسات المعمول بها، مضيفة أن  الصناعة القائمة على المنتجات  الزراعية أحد المجالات الهامة للمرأة في العديد من المحافظات .
       

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه تم أطلاق مشروع" تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الاستجابة لكوفيد-19» ويستهدف تطوير نموذج رقمي للادخار والاقراض وتعزيز التمكين الاقتصادي وريادة الاعمال للمرأة، مؤكدة أن جميع التوصيات التي خرجت بها  تقرير " التقييم النوعي القطري للقطاع الزراعي والريفي- مصر " سيتم دراستها والاستفادة منها في عمل المجلس مما يساهم في النهوض  ودعم المرأة الريفية في هذا القطاع ..

رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي الدكتورة مايا مرسى المجلس القومى للمرأة التقييم النوعى

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