لو كنت قطة حلوة…هيفاء وهبي تخطف قلوب متابعيها بإطلالة شقية

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

و ظهرت هيفاء وهبي في الصورة بإطلالة القطة و علقت قائلة : “لو كنت قطة حلوة” مما أثار اعجاب متابعيها.

تغزو أغنية "لو كنت"، التي تجمع النجمة هيفاء وهبي بالنجم المصري أكرم حسني، منصّات التواصل الاجتماعي وقد شهدت في الساعات الأولى من إصدارها على قناتي النجمين عبر موقع يوتيوب نجاحات منقطعة النظير.



واخترق هاشتاج "لو كنت" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على تويتر في العديد من الدول العربية، ومنها: مصر والسعودية ولبنان والأردن وسوريا والعراق وتونس والجزائر وليبيا والإمارات.



أمّا هاشتاج"هيفاء وهبي" فتصدّر في المركز الأوّل في السعودية لساعات طويلة، وحلّ ثانياً في مصر وثالثاً في لبنان، كما أصبح إسم النجمة هيفاء وهبي الأكثر رواجاً في البحث على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وبالانتقال إلى تطبيق إنستجرام، وصل الفيديو الترويجي لفيديو كليب "لو كنت" على حساب هيفاء وهبي الرسمي إلى مليون ونصف مشاهدة خلال 16 ساعة فقط، وسط تفاعل كبير من الجمهور.



كما وصل عدد المشاهدات لأغنية "لو كنت" على قناة هيفاء وهبي الرسمية على يوتيوب إلى نصف مليون مشاهدة في أقلّ من 24 ساعة، ليكون العمل ترند بالمرتبة الثانية حتى الآن على يوتيوب وتواصل الأغنية صعودها.

وتبدأ الأغنية بإيقاعات حديثة خفيفة راقصة تعتمد على الإيقاع مع حوار ارتجالي بين أكرم وهيفاء حول تيمة "لو كنت"، ويفترض كل منهما ماذا لو لم يكن إنسانًا فماذا سيصبح؟، وذلك من خلال طرح أفكار تُوضح طريقة تفكير الرجل والمرأة في هذا الشأن.

وتستمر الألحان ليقدما حوارًا كوميديًا يحمل لمحة من التحدي، مع تصاعد الإيقاع وهبوطه، ليحمل الكلمات بأغنية ستُغير وجه الصيف القادم، وسيكون لها مكانها في الاحتفالات وعلى الشواطئ وفي التجمعات.