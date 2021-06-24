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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. انطلاق فعاليات أسبوع أفلام جوته بالقاهرة

صدى البلد

ينطلق اليوم أسبوع أفلام جوته ويستمر حتى ٢ يوليو ٢٠٢١، ويضم جدول العروض ١٥ فيلما تشمل باقة مختارة من الأفلام الألمانية الحديثة بالإضافة إلى بعض الأفلام العربية والعروض الخاصة والعروض الأولى لأفلام حديثة الإنتاج التي تنوع ما بين الروائية الطويلة والوثائقية والتجريبية التي تم عرضها في عديد من المهرجانات الدولية سواء العام الحالي او العام الماضي.

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فتح باب التقديم لورشة عمل ترميم الأفلام بمعهد جوته.. اعرف شروط التقديم

ومن مصر يعرض يوم الثلاثاء ٢٩ يونيو فيلم (ع السلم) من إخراج نسرين الزيات، وفي يوم الخميس ١ يوليو يعرض فيلم (عاش يا كابتن) من إخراج مي زايد، كما يعرض يوم الجمعة ٢ يوليو فيلم (دروس وخرائط) من إخراج فيليب رزق.

وسوف يستقبل معهد جوته في القاهرة والإسكندرية عن طريق التسجيل أعدادا محدودة من الجمهور مراعاةً للإجراءات الاحترازية، إلا أن أغلب الأفلام ستكون متاحة على منصة "جوته حسب الطلب Goethe on Demand" خلال أسبوع الأفلام بصورة مجانية للمقيمات والمقيمين ين في مصر.

و أعلن معهد جوته القاهرة عن فتح باب التقديم لورشة عمل متخصصة عن ترميم الأفلام حتى يوم ٢٢ يونيو ٢٠٢١، وتنعقد الورشة اون لاين يوم السبت ٢٦ يونيو٢٠٢١ وتستغرق ٤ ساعات.

وخلال الورشة يتعرف المشاركات والمشاركون على أنشطة حفظ الأفلام والرقمنة والترميم في معهد دويتشة كينيماتيك خلال السنوات الماضية بصورة عامة، كما  توضح السيدة يوليا فالمولير منظمة الورشة ورئيسة مشروع رقمنة التراث السينمائي الألماني بمعهد دويتشه كينيماتيك خطوة بخطوة تقنيات الرقمنة، وترميم الصوت والصورة، بالإضافة إلى ذلك مناقشة آداب وأخلاقيات الترميم والقضايا الجمالية وإرشادات عامة لترميم الأفلام، مستعينة بعملية حفظ وترميم فيلم "حكومة متحف الشمع" كمثال، والذي سيُعرض في نفس اليوم بمقري معهد جوته القاهرة والإسكندرية.

ويشترط في المتقدمين إجادة اللغة الإنجليزية ، ويكون لديهم اهتمام بترميم الأفلام أو فن صناعة الأفلام بوجه عام.

جوته افلام أفلام جوته نسرين الزيات فيليب رزق إخراج فيليب رزق

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