مصر تؤكد موقفها الثابت الداعم للحكومة الشرعية في اليمن

التقى السفير أحمد فاروق، سفير مصر غير المقيم لدى اليمن الشقيق، بالدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشئون المُغتربين اليمني، واستعرضا تطورات العلاقات الثنائية بين البلديّن الشقيقيّن وأوجه الدعم الذي تُقدمه مصر إلى اليمن في العديد من المجالات، كما استعرضا الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن.

وأكد سفير مصر باليمن خلال اللقاء على موقف مصر الثابت الداعم للحكومة الشرعية، ودعم كافة الجهود المبذولة لإحلال السلام الشامل واستعادة الاستقرار في ربوع اليمن الشقيق.



ومن جانبه، أثنى الوزير اليمني على دور مصر الداعم للحكومة اليمنية في شتى المجالات، ومستوى التنسيق القائم بين البلدين، كما قدم الشكر للحكومة المصرية على التسهيلات التي تُقدمها للمواطنين اليمنيين المُقيمين في مصر.