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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تحقيقات

تعاون متبادل.. نقيب المهندسين يلتقي وفدا من ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نقيب المهندسين وتنسيقية
نقيب المهندسين وتنسيقية شباب الاحزاب

التقى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين وفد من ممثلي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين لدراسة اوجه التعاون المتبادله خلال المرحلة القادمة وقد تطرق نقيب المهندسين خلال الاجتماع الي تعديلات قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة  وشرح المراحل التي مر بها قانون النقابة وصولا إلى مجلس النواب مؤخرا لافتا ان نقابة المهندسين  تضم أكثر من ٨٣٠ ألف مهندس وهم عماد الصناعة والعمران في الدولة ويقودون عجلة التنمية في مصر.


ولفت نقيب المهندسين الي ان تعديل قانون النقابة هو افساح المجال للنقابة لتطوير مهنة الهندسة  وضبط ممارسة المهنة ، وزيادة موارد النقابة والمقرره منذ 47 عاما "

واضاف" ضاحي " أن هيئة  مكتب النقابة بالكامل وأغلب اعضاء مجلس النقابة الحالي يمارسون عملهم النقابي متطوعين ولا يتقاضون مليما واحدا علي هذا العمل.

ثم تم الاستماع الي كلمات السادة ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب واستفسارتهم بخصوص قانون النقابة
ومن جانبه اشاد  وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بالدور الوطني والمهني الكبير الذي تقوم به نقابة المهندسين المصرية.


وتبادل الطرفان وجهات النظر المختلفة في عدة موضوعات .
وقد ابدي نقيب المهندسين سعادته من تعاون التنسيقية مع نقابة المهندسين ودراسة تعديلات القانون المقدمه من الحكومه.
كما أشاد نقيب المهندسين بالدور الهام الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب في الحياه السياسيه المصرية.
 
انعقد الاجتماع بمقر النقابة العامة للمهندسين  مساء اليوم الأربعاء 23 يونيو2021 وفي نهاية الاجتماع قدم وفد التنسيقية درع " تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين" لنقيب المهندسين ، وقدم نقيب المهندسين درع النقابة لوفد التنسيقية

شارك في اللقاء عن نقابة المهندسين المهندس حسن عبدالعليم أمين عام نقابة المهندسين  والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد ، والنائب المهندس ايهاب منصور رئيس نقابة مهندسي الجيزة وعضو مجلس النواب 


وضم وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حازم عمر عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين  ونائب محافظ قنا وعمرو عثمان  عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين  ونائب محافظ بورسعيد ، والنائب محمد اسماعيل عضو مجلس نواب عن التنسيقية  والنائب  أحمد قناوي  عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية وكل من هلا عباده ومحمد أمين واحمد صبري  وأنور اسماعيل عضو ومؤمن سيد واحمد فتحي اعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
كما تواجد بالحضور النائبة ايمان العجوز عضو مجلس النواب والمهندس مايكل جرجس أمين مساعد شعبة الهندسة المدنية

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المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين تنسيقية شباب الاحزاب تعديلات قانون نقابة المهندسين قانون نقابة المهندسين التنمية في مصر مجلس النواب

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