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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني

مركز تحديث الصناعة يدعم مجموعة جديدة من رواد الأعمال

صدى البلد

نظم المركز عرض لمشروعات خاصة بـ 8 شركات ناشئة في مختلف المجالات الإبداعية ، في إطار التعاون المشترك بين مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافي البريطاني ضمن مشروع "تطوير الاقتصاديات الشاملة والابداعية DICE"" لتطوير المؤسسات الإبداعية والاجتماعية في المملكة المتحدة و5 اقتصادات ناشئة رئيسية من ضمنها جمهورية مصر العربية وبالتعاون في التنفيذ مع شركة "Pinnacle" للتدريب والاستشارات، 

عرض ممثلو الشركات الناشئة أفكارهم وتصوراتهم الخاصة بتنمية أعمالهم على لجنة تحكيم مُشكلة من خبراء في عالم ريادة الأعمال والتنمية والصناعة، وتم اختيار أفضل 3 أفكار إبداعية، حيث فازت بالمركز الاول شركة Release، بينما جاءت في المركز الثاني شركة Promental، وفازت شركة Businessita بالمركز الثالث. 

وحظت المراكز الفائزة في مشروع تطوير الاقتصاديات الشاملة والخلاقة DICE"" بمنحة مالية مقدمة من إدارة المشروع بهدف إثراء وتنمية هذه الأفكار الخلاقة. 

يذكر أن مركز تحديث الصناعة احتضن رواد الأعمال قبل عرض مشروعاتهم على لجنة التحكيم، حيث تم تنظيم مسرعة اعمال مكثفة على مدار شهر ونصف، لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد لأصحاب المشاريع على محورين، الاول على مستوى عمليات المشروع نفسه حيث تم توجيه المشاركين على خلق خطة متكاملة وقابلة للتنفيذ وفقاً لأسس علمية معتمدة على " منهجية الرادار " ونموذج التميز الأوروبي لزيادة فرص نمو المشروع واستدامته.

أما المحور الثاني تم خلاله التركيز على رفع كفاءة أصحاب المشاريع عن طريق ورش أعمال في مجالات عديدة كالتسويق والتسويق الإليكتروني، واستخدام قنوات التواصل الاجتماعي في البيع والتسويق، كيفية التسعير وأساليب البيع الصحيحة. ويعمل المركز باستمرار على مساعدة رواد الأعمال ومتابعة جميع المشاريع المشاركة في البرنامج من خلال تقديم خدمات الدعم الفني والتوجيه لهما.
 

تحديث الصناعة الصناعة الشركات الناشئة مركز تحديث الصناعة المجلس الثقافي البريطاني

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