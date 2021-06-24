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رئيس التحرير
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بين الناس

مياه أسيوط: تشغيل ماكينة لحام الكتروفيوجن جديدة في أعمال الصيانة والتشغيل

صدى البلد

انهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أعمال تحويل مسار خط طرد صرف صحى منقباد قطر 500 مم بطول 700 متر والذى كان مساره يعترض مسار كوبري منقباد باستخدام أحدث المعدات  والتى توفرها الشركة للعمل بها فى أعمال التشغيل والصيانة.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن الشركة  استحدثت معدة جديدة (ماكينة لحام الكترو فيوجن)، عبارة عن ماكينة كهربائية للحام تستخدم للحام مواسير الغاز أو المياه المصنعة من مادة البولي إثيلين، لتستخدم الماكينة فى مختلف اعمال الصيانة والتشغيل التى تنفذها الشركة.

وقال أن خط طرد منقباد أول خط طرد بولى اثيلين ينفذ ذاتيا وبطرق لحام مستحدثة بالاستعانة بالكوادر البشرية المدربة على استخدام احدث المعدات ومواكبة التطورات التقنية وتحقيق أفضل استفادة منها فى مجال العمل.

وأضاف أنه جارى تغيير مسار خط طرد محطة صرف صحى الشادر ومسار خط طرد محطة البنك الدولى إلى محطة المعالجة الثلاثية  بالتنفيذ الذاتى بالشركة بالإضافة إلى الخطة السنوية التى تخصصها الشركة للارتقاء بكفاءة العمل وتنفيذ أعمال الاحلال والتجديد ورفع الكفاءة الطارئة بأصول الشركة.

وتابع أنه جارى إنشاء وتجهيز ورشة سيارات متكاملة لصيانة معدات الشركة من سيارات مياه وكسح ونافورى ولوادر ومعدات ثقيلة، تحقيقا للاكتفاء الذاتى من موارد بشرية ومالية وتوفيرا للوقت والجهد اللازم لأعمال الصيانة الخارجية.

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