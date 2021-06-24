رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد أعمال "حياة كريمة" بقرية النصر

أجرى المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، جولة تفقدية بقرية النصر بسفاجا " الكيلو ٨٥ " لمتابعة الاعمال التي تقوم بها الشركة بالقرية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أنه يجري العمل الآن على تنفيذ مشروع توصيل شبكات المياه لقرية النصر بسفاجا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية « حياة كريمة » وتصل التكلفة التقديرية للمشروع إلي 5 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن الأعمال تتضمن توصيل خطوط شبكة مياه للقرية بالإضافة إلى تنفيذ خزان مياه سعة 500 م3 ، ومحطة رفع لضمان جودة مياه الشرب، وذلك للارتقاء بمستوى خدمات المياه بالقرية، ولتحقيق خطط التنمية المستهدفة من مبادرة " حياة كريمة "