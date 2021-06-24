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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. رسائل دعم الجمهور لعماد متعب: قناص الجيل

صدى البلد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حملة تعاطف كبيرة، مع النجم عماد متعب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعد إعلانه السفر خارج مصر من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية.

ولم يكشف عماد متعب عن أسباب معاناته بشكل دقيق، لكنه قال في تصريح سابق: «عندي بعض الأوجاع مش عارفلها سبب»، وأعرب الجمهور عن تعاطفه مع نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق لحبهم الشديد لهداف القلعة الحمراء.

ورصدت عدسة «صدى البلد» رسائل الجماهير لدعمه، والذين عبروا عن فخرهم به وذكرياته المميزة مع النادي الأهلي ومنتخب مصر.

وفي البداية، ذكر محمد علي، أن عماد متعب له رصيد محبة كبيرة لدى جماهير الكرة بمصر والعالم، ويتمنى له الشفاء العاجل، وعودة قريبة لشاشة التحليل الرياضي.

وتابع أيمن محمد، أنه يتمنى الشفاء العاجل لقناص كرة القدم المصرية عماد متعب، وأوضح أبرز انجازاته مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا عامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٨، ولا ينسى أهدافه الحاسمة مع النادي الأهلي.

وأشار جمال عمر، أن عماد متعب واحد من رموز مصر الرياضية وقدم تاريخ مشرف مع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، ويتمنى له الشفاء العاجل، وأن يحفظه الله لأسرته وأهله.

وعبرت علا محمد، عن حزنها لمرضه، وتدعو الله بشفائه عاجلاً غير آجل، وأشارت لحبها للنادي الأهلي وامجاده وبطولاته والتي كان عماد متعب سبب في احدهم يوماً ما، بإحرازه الأهداف الجميلة التي كتبت في التاريخ.

 

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