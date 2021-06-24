إجراء 5 حالات قسطرة قلبية بمستشفى الزقازيق العام

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قد قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور أحمد جويفل استشاري والقسطرة بمعهد القلب القومي بإجراء ٥ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، تحت إشراف أطباء القلب والقسطرة ورئيس القسم ومدير المستشفي.

وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالانتهاء من قوائم الانتظار، ورفع الأعباء عن المريض المصري، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وإستمرارا لنجاح منظومة العلاج علي نفقة الدولة.

وأضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٥٠٠ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة والقسطرة بالمديرية، ومدير المستشفي، واستشاري القلب والقسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، والمنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارات الصحية بلبيس وفاقوس، حملة موسعة للتفتيش علي عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، للتأكد من مدي التزامها بالقوانين العمل المنظمة لها.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تمكنت الحملة من ضبط صيدلية غير مرخصة داخل مركز عيادات طبية بمدينة بلبيس، وتم ضبط أدوية ومستلزمات طبية، ومحاليل وريدية محفوظة بمكان غير مرخص، بالإضافة لأدوية جدول ثالث مخدرات، وعينات مجانية بذات المكان المخالف، وقام مفتشى الحملة بحصر كافة المخالفات، وتشميع الصيدلية غير المرخصة.

وفي سياق متصل تمكنت الحملة التفتيشية بمركز فاقوس من ضبط أدوية ومستلزمات طبية، منتهية الصلاحية داخل غرفة عمليات بإحدي المستشفيات الخاصة.

وقام مفتشي الحملة بمركزي بلييس وفاقوس بحصر جميع المضبوطات وتحريزها والتي بلغت ٣٣٢٤ (قرص/عبوة/وحدة/سرنجة/زجاجة) لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة، بمراكز الشرطة ببلبيس وفاقوس.

وأكد "مسعود" علي استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية