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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة البيئة ومحافظ الاسماعيلية يبحثان البدء في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة

صدى البلد

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عبر خاصية الفيديو كونفرانس آخر مستجدات منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة استعدادا للبدء الرسمي للمنظومة بها ضمن محافظات النموذج التجريبي الأول في أغسطس القادم .

وأكدت الدكتورة ياسمين أن محافظة الاسماعيلية ستكون من أول المحافظات التي سيتم تنفيذ المنظومة الجديدة بها ضمن سعي الحكومة  لتنفيذ نماذج تجريبية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات التي شارفت بنيتها التحتية على الانتهاء كمرحلة أولى، لتعطي بارقة أمل للمواطن بامكانية القضاء على مشكلة المخلفات.

وأضافت وزيرة البيئة أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من الاجتماعات، تضمنت لقاءات مع محافظ الاسماعيلية لمناقشة آخر مستجدات المنظومة وتحديث المخطط الخاص بالمحافظة، وتكاليف التشغيل لعملية الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وأيضا لقاءات مع وزارتي التنمية المحلية والمالية والتوافق على الشكل النهائي للمنظومة واعتمادها من السيد رئيس الوزراء لتخصيص تمويل لبدء التنفيذ من موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على تشكيل مجموعة عمل من وزارتي البيئة والتنمية المحلية والمحافظة، ووضع برنامج زمني لعملية التعاقد مع الشركة المنفذة للجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمحافظة، بما يتضمنه ذلك من إعداد كراسة الشروط والمواصفات وشكل التعاقد والذي يقع ضمن الدور التنظيمي والتخطيطي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة.

البيئة برنامج المحافظات وزيرة البيئة المخلفات الصلبة والتنمية المحلية

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