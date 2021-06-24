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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المالية تكشف سبب تأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات

مستشار وزير المالية
مستشار وزير المالية

قال الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن دول العالم تطبق نظام التسجيل المسبق للشحنات منذ فترة ويهدف إلى إنهاء كل الإجراءات الجمركية وغير الجمركية قبل وصول البضائع، وتعتمد على نظام المخاطر والانتظار العشوائي والتعامل مع كل البيانات قبل تحرك البضائع من بلد التصدير.

 

وأضاف مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن هذا النظام يسرع من وتيرة الإفراج بمجرد وصول البضائع إلى الموانئ المصرية.

 

وأشار الدكتور مجدي عبد العزيز إلى أنه يحقق حوكمة حقيقية لمنظومة التجارة الدولية من وإلى مصر، متمثلا في عناصر الشحنة نفسها، أي يكون المستورد قائما وموجودا لدى قواعد البيانات المصرية.

 

وأوضح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك: “بدأنا تطبيق هذه المنظومة بشكل تدريجي منذ 1 أبريل الماضي وحتى أول شهر يوليو المقبل، وضغطنا بشكل قوي لضمان تطبيق المنظومة بداية من 1 يوليو وتجنب أي ملاحظات وتلافي الأخطاء”.

 

وأكد مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن "التجربة بالفعل نجحت مع الشركات التي نفذتها بالفعل، لكن بعض الشركات تأخرت في تطبيق النظام، لكنها أيقنت أن الدولة المصرية في هذا الخصوص، وبالتالي اضطررنا هذا التأخير إلى منح فرصة أخرى مدتها 3 أشهر، لأننا لن نستطيع منع حركة التجارة، ووجود فرصة ثانية سيمنح الفرصة للتعامل مع أي عراقيل".

المالية شئون الجمارك التسجيل المسبق للشحنات التجارة الدولية الإجراءات الجمركية

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