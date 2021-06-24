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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أبو العينين: مركز كميت حريص على أن يكون شامخا وهدفنا المهنية والعالمية

أبو العينين
أبو العينين

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ونائب رئيس مركز كميت للتحكيم الدولي : إن هناك حرص على تميز المركز كي يكون شامخا وقويا، مشيرًا إلى أن هدف المركز هو المهنية والعالمية، ثم إعداد الأجيال القادمة التي تعي هذه المسؤولية، والتي يدعمها أيضا تاريخ كبير من القضاة.

وأضاف النائب محمد أبو العينين خلال كلمته بحفل تدشين مركز كميت للتحكيم الدولي، أن هدفنا الأول المهنية والعالمية، وإعداد أجيال جديدة تعي المسؤولية، معقبا "ندشن المركز اليوم، ونحن نقترب من ذكرى 30 يونيو، ثورة الأحرار، نعيش أيام خالدة، نتطلع فيها إلى آفاق طموحة بفكر ورؤى جديدة تقول للعالم إن مصر هتبقى أد الدنيا".

وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أنه يوجه التحية إلى الرئيس السيسي القوات المسلحة وأجهزة الشرطة التي حمت ثورة 30 يونيو.

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن بداية هذا المركز من إنجلترا ثم انتقلت إلى الدولة المصرية ومن ثم انتشرت في جميع ربوع الأمة العربية، مكملا "يحضرنا مجموعة كبيرة من البلاد العربية، التي يمثل كلا منها مركز كميت للتحكيم الدولى في جميع الأمة العربية.

مركز كميت المهنية والعالمية مركز كميت للتحكيم الدولى النائب محمد أبو العينين حفل تدشين مركز كميت للتحكيم الدولي اخبار التوك شو

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