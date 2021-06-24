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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم قنا تبدأ تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية

لجنة تلقى تظلمات
لجنة تلقى تظلمات الشهادة الاعدادية بقنا

بدأت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الخميس، تلقى و استقبال تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية، من النتيجة النهائية، بقاعة المديرية.

 

و أشرف الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، على لجنة تلقى التظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية في أول يوم عمل لها، للاطمئنان على حسن استقبال أولياء الأمور المتظلمين من درجات أبنائهم بقاعة المديرية.

 

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و وجه وكيل الوزارة، رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور أن توجيهات المواد الأساسية المختلفة مكلفة بمراجعة اجابات الطلاب بدقة شديدة و عدم الاكتفاء برصد و جمع الدرجات من غلاف الإجابة.


و أشار خالد، إلى أنه يتم سداد مبلغ ٢٠ جنيه عن كل مادة يتم التظلم منها، سواء عن طريق المعاون المالي أو عن طريق البريد لحساب مديرية التربية والتعليم.

 

و أوضح خالد، بأن اللجنة المكلفة بتلقى التظلمات، تتولى تحديد موعد مطالعة ولي الأمر لورقة الإجابة بمقر كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة التحرير الإعدادية.

 

جدير بالذكر أن تظلمات الشهادة الإعدادية بدأت اليوم وتستمر لمدة خمسة عشر يوما، للتخفيف من حدة التزاحم، مع إلزام الحضور باتباع الإجراءات الاحترازية.

 

لجنة تلقى تظلمات الشهادة الاعدادية بقنا

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مديرية بدأت التربية الشهادة الاعدادية قنا اخبار المحافظات قنا النتيجة

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