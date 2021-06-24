المشدد 5 سنوات لمتهمين بالاتجار في المخدرات في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد الجمل، حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار والتربح من عملائهم بدائرة مركز الزقازيق.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي مدير أمن الشرقية ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية ، يفيد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط كلا من " ك . ص " 41 سنه ميكانيكي ، و " أ . خ " 26 سنة عاطل ،مقيمان دائرة مركز الزقازيق في الشرقية، خلال استقلالهما سيارة قيادة الأول.

وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي لفافة تحوي نبات البانجو المخدر ومبلغ مالي، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته علي لفافة مماثلة ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي 3 لفافات لذات المخدر، وبمواجهة المتهمين امام جهات التحقيق في الشرقية أقرو بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة التجارة.

تحفظت الجهات الأمنية في الشرقية على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة في الشرقية قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.