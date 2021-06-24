خلال مؤتمر صحفي .. الأهلي صبور يعلن عن أحدث مشروعاته

أعلنت الأهلى صبور، الشركة الرائدة فى مجال التطوير العقارى، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "KEEVA" الذي تقوم الشركة بتطويره بمدينة 6 اكتوبر بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالقاهرة بحضور كل من المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى صبور والمهندس عماد جورج والسيد تامر عرفان نائبا الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور، وعدد من كبار المسئولين بشركة الأهلى صبور.

يقام مشروع "KEEVA" على مساحة 144 فدانا باستثمارات تقدربـ 5 مليارات جنيه مصرى، وتضم المرحلة الثانية من المشروع 200 وحدة سكنية إلى جانب المنطقة التجارية ومن المتوقع أن يصل حجم المبيعات للمشروع إلى مليار جنيه مصرى ومن المخطط البدء فى تسليم المرحلة الأولى من المشروع بالربع الأخير من عام 2023.

تسعى شركة الأهلي صبور إلى أن يكون مشروع "KEEVA "نموذجًا عصريًا للمشروعات العقارية الضخمة، وأن يمثل نقلة نوعية بصناعة العقار فى مصر من خلال ما يوفره من تصميمات أيقونية وإدارة محكمة لكل مرافق المشروع، فضلًا عن مجموعة فريدة من الخدمات التجارية والخدمية والترفيهية التى تقدم لأول مرة فى مصر علي غرار ما يوجد فى دبى وبيروت.

وخلال المؤتمر عبر المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى صبور عن سعادته بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع "KEEVA" وبما يوفره المشروع من خدمات حصرية للمقيمين والزائرين قائلًا: "يومًا بعد يوم، تبرهن شركة الأهلي صبور على جدارتها وقدرتها على تقديم منتجات عقارية راقية فائقة الجودة، توفر للمقيمين بها اسلوب حياة متميزة تجمع بين الرفاهية والفخامة والعصرية في آن واحد، وتكون دليلًا حقيقيًا على حجم التطوير والتغيير الذي تشهده صناعة العقار بمصر، وتؤكد على مدي حرص المطور العقاري المصري على تقديم منتج عقاري قادر على المنافسة عالميًا".

وأضاف صبور: "حرصنا كل الحرص على أن يقدم مشروع "KEEVA" نموذجًا مغايرًا للمشروعات السكنية الضخمة بما يوفره من خدمات ومرافق متكاملة وكافة عناصر الترفيه بما يضمن الإستقرار والحياة الآمنة لكافة المقيمين، حيث يستطيع العميل الإستفادة بشكل كامل من كل جزء بالمشروع، والإستمتاع بالوقت على مدار الساعة، ومن هنا جاء تعاوننا مع العديد من الكيانات المتخصصة فى تقديم خدمات تجارية وترفيهية ومطاعم من دبى وبيروت واليونان من أجل توفير أكبر قدر من المتعة والترفيه لعملائنا، وإلى جانب ذلك فنحن حريصين تمامًا على مع الإلتزام التام باستمرار العمليات الإنشائيه به وفقًا للجداول الزمنية المحددة له والتسليم بالمواعيد المتفق عليها مع العملاء."