عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تصدر القرار التنفيذي المنظم لتعاقد الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الرعاة المعتمدين

لدكتور محمد فريد
لدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية القرار التنفيذي المنظم لضوابط تعاقد الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة مع أحد الرعاة المسجلين بسجل الرعاة بالبورصة المصرية.

 

وحدد القرار في مادته الأولى ألا تقل فترة التعاقد عن ثمانية أشهر، على أن يتم مراجعة موقف تلك الشركات من حيث استيفائها للمهام التي يتوجب على الراعي القيام بها. 

 

بحسب القرار التنفيذي الصادر بتاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢١، "تلتزم جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيد لها أوراق ماليك بالبورصة بموافاة البورصة المصرية بنسخة من العقد المبرم مع الراعي خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار". 

 

تأني هذه الخطوة بعد افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي و 5 وزراء جلسة تداول البورصة الاربعاء الماضي ، والاعلان  عن التفاصيل الكاملة لخطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تطوير وتنمية هذا السوق بما يسمح بتطوير وتقوية قدرات الشركات ومن ثم اجتذاب استثمارات محلية وأجنبية لهذا السوق تعزز من السيولة والتداول.

 

محمد فريد رئيس البورصة المصرية البورصة البورصة المصرية الشركات الصغيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة رئيس البورصة الدكتور محمد فريد تداول البورصة

موضوعات متعلقة

وزارة التضامن فى أسبوع .. 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظات

الجيش في أسبوع: وصول الفرقاطة "برنيس" إلى مصر.. مساعدات طبية إلى ليبيا عبر طائرات عسكرية.. ووزير الدفاع يشهد بحثا للحفاظ على استقرار المجتمع وتماسكه

عضو لجنة الزراعة في حواره لـ"صدى البلد": 80% إعفاءات من رسوم تراخيص آلة الرى..ومشروع قانون جديد يضمن إنشاء نقابة للمزارعين الفترة المقبلة..والمبادرات الرئاسية عالجت عوار تنفيذ قانون هيئة تنمية الصعيد

الرقابة المالية تنشر قرار تعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

بالتعاون مع يونيسيف.. وزيرة التضامن تطلق الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب

كلام نهائي .. الزمالك يكشف عن الجهة التى تحملت مقدم تعاقد كارتيرون

العدل تطلق دليلا إرشاديا لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

ادعولها بالشفاء.. تطورات الحالة الصحية لـ جيهان السادات

عيد ميلاد سيد اللاعبين.. إنجازات أسطورية لـ ليونيل ميسي

حكم إدراك الإمام في التشهد الأخير من صلاة الجمعة

أثناء التوجه للامتحان.. مصرع مدرسة في انقلاب سيارة بالجيزة

غرفة القليوبية: طرح خطة إقامة 80 منفذاً لبيع اللحوم قبل عيد الأضحى

البورصة تصدر القرار التنفيذي المنظم لتعاقد الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الرعاة المعتمدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة قوية.. الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع علي زين

حوادث القطارات عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لحادث محطة مصر.. شاهد

تحرك برلماني لغلق المواقع الإباحية على جميع المنصات في مصر

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

ضربة موجعة لـ الترجي قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

10 فئات معفاة من المصروفات الدراسية بـ العام الجديد| تفاصيل

شرط وحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. تعرف عليه

ابنة محمد حلاوة تهاجم وتهدد طليقته ياسمين عبدالعزيز: بطلي أذى هنكشف حقيقتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. ريال السلطانة المصرية وحكاية العملة ذات التاريخ الهجري

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

أعراض مرض الأميبات وطرق علاجه

الإسكان تنشط.. حملات موسعة لضبط المخالفات ومنع العشوائيات في الشروق.. وطرح 45 محلاً تجارياً و17 وحدة و4 صيدليات بالقاهرة وأسيوط الجديدة

فيديو

فيديو جراف.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

وزير الري يتفقد المشروعات التنموية في جنوب السودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د. رأفت محمود محمد تكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ