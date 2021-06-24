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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرار مهم من محافظ القاهرة بخصوص العقارات خاصة بالمناطق الأثرية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة رفع كفاءة الطرق والميادين وطلاء واجهات العقارات خاصة بالمناطق الأثرية وذات الطراز المعمارى ومراجعة كافة الميادين والعمل على تطويرها .
وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمراجعة الشوارع الرئيسية ورفع كفاءة النظافة والإنارة بها .

 

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كما طالب محافظ القاهرة الشركات العاملة بمجال الإسكان والتعمير بالعاصمة باحاطة أملاكها بأسوار تحول دون استغلالها كمقالب للقمامة تؤدى إلى تهالك الشوارع المطلة عليها .
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام أفرع هيئة النظافة بالأحياء بواجباتها بالشكل الذى يحفظ لشوارع القاهرة نظافتها ورونقها ، وكذلك قيام أفرع البيئة بالأحياء بتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإبلاغ جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم .

القاهرة خالد عبد العال محافظ القاهر رؤساء الاحياء للقمامة الميادين

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