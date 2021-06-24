محافظ المنوفية يتقدم بمذكرة لمجلس الوزراء لإنشاء مستشفى جامعي في السادات

علي مساحة ١٢ فدان

تقدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، محافظ المنوفية بمذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء بشأن التنسيق بين جامعة السادات ووزارة الإسكان لتنفيذ المستشفى الجامعي بمدينة السادات من خلال قيام جهاز مدينة السادات بتنفيذ الإنشاءات على مساحة ١٢ فدان وتسليمها لجامعة مدينة السادات بنظام نقل الأصول وتتولى جامعة السادات التأثيث والتجهيز والتشغيل بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات و المجلس الأعلى للمستشفيات .



واثنت النائبة هناء سرور علي دور محافظ المنوفية ، موضحة أنه تم اسناد تنفيذ الأعمال لجهاز مدينة السادات ولم تستكمل إجراءات الطرح ولم يتم ادارج المشروع حتى الآن .

فيما عرض اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على جامعة السادات مبنى مستشفى متكامل على مساحة على ٥ أفدنة بمساحة مبانى ٢٨٠٠ متر بمنطقة وادى النطرون تحتوى على ١٤٤ سرير و ٢٥ سرير عناية وقف خيرى للدكتور صلاح عطية رحمة الله عليه وفي انتظار الموقف القانوني .

وتتقدم النائبة هناء سرور بخالص الشكر والتقدير اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على دوره وجهوده المتواصلة لخدمة أهالي المحافظة وتقديم خدمة طبية.