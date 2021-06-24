مرصد الأزهر يثمن جهود الجيش الصومالي للحد من حركة "الشباب" الإرهابية

ألقت القوات الصومالية، الأربعاء، القبض على 14 عنصرًا من عناصر حركة "الشباب" الصومالية، إثر عملية عسكرية شنتها بـ"منطقة شبيلي الوسطى"، كما ضبطت كمية من الأسلحة والذخيرة.

وجاءت هذه العملية العسكرية ردًا على الهجمات التي تشنها الحركة الإرهابية بين الحين والآخر على قوات الأمن والمدنيين بالمنطقة.

من جهته، يشيد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالجهود المبذولة من جانب الجيش الصومالي، وبعثة الاتحاد الإفريقي، للحد من نشاط حركة الشباب الإرهابية ووقف تحركاتها داخل البلاد. ويؤكد المرصد على ضرورة مواصلة العمليات العسكرية من أجل القضاء على العناصر الإرهابية في الصومال، وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين.