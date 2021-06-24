أثناء التوجه للامتحان.. مصرع مدرسة في انقلاب سيارة بالجيزة

لقيت معلمة مصرعها وأصيبت أخرى في انقلاب سيارة بمدينة الصف في الجيزة أثناء توجههما إلى لجنة امتحانات، تم نقل المتوفاة والمصابة إلى المستشفى وتولت الأجهزة الأمنية رفع آثار الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث على الطريق بقرية اسكر بمدينة الصف جنوب الجيزة ووجود حالات وفاة واصابة، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.



انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مسرح الحادث وتبين من الفحص والتحري أن الحادث وقع نتيجة انقلاب سيارة ملاكي تقل مدرسات لنقلهن إلى لجنة امتحانات بقرية البرمبل.



وكشفت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن السيارة ملاكي شاهين اثناء سيرها على الطريق انفجر اطارها ما أدى لانقلابها ومصرع معلمة تقيم بقرية الشوبك الشرقي وإصابة زميلتها من قرية صف البلد بكسور وجروح وكدمات.



نقلت سيارة الإسعاف كلا من جثمان المدرسة المتوفاة والمدرسة المصابة الى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.