تيسير الإجراءات.. محمد رضا شوكت: التحكيم آلية بديلة للتقاضي | فيديو

قال محمد رضا شوكت نائب رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي إن ما يميز مراكز التحكيم على القضاء، هو أن يختار الخصم كل قاض يريد أن يمثله في مجلس التحكيم، بالإضافة إلى تخفيف إجراءات التحكيم من القيود الإجرائية التي يكون من شأنها فقط أن تعوق عملية العدالة الناجزة.

وأضاف محمد رضا شوكت، أن بطء التقاضي هو أبرز عقبات الاستثمار والأمور الطاردة له، وأضاف أن مصر لديها مراكز تحكيم من قديم الأزل، إلا أن ما يميز هذا المركز، هو وضع أمام المستثمرين عالميًا آلية قضائية تستطيع الفصل في قضاياهم في مدة وجيزة للغاية، كاشفا أن المركز يغلب عليه الصمت القضائي من حيث طبيعة القائمين على أمره.

وأشار محمد رضا شوكت، إلى أن التحكيم هو آلية بديلة للتقاضي، وذلك لترسيخ إرادة المتعاقدين، مضيفا أن المركز مستقل عن الدولة ولا يتبع أي جهة إدارية.

وأكد محمد رضا شوكت أن مركز التحكيم يلتزم بدستور الدولة سواء في قواعد تنظيم التحكيم أو في نظر القضايا، وخاصة لوجود بعض القضايا التي تخفي جرائم غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.