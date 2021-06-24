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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استفزاز متعمد.. الكرملين يتوعد بالرد بعد حادثة المدمرة البريطانية

السفينة البريطانية
السفينة البريطانية

أعربت الرئاسة الروسية "الكرملين" عن أسفها وقلقها إزاء حادثة خرق مدمرة Defender البريطانية حدود البلاد، واصفة إياها بأنه استفزاز متعمد وانتهاك للقانون الدولي.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام متفرقة، قال الكرملين إن "اختراق المدمرة البريطانية مياهنا الإقليمية عمل استفزازي"، مؤكدًا أن القوات الحدودية ستواصل الرد بصرامة على هذه الأفعال بما يتناسب مع القانون الدولي.

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وأبدى أمله في عدم تكرار الاستفزازات من جانب بريطانيا،

وكانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، الخميس، أكدت استدعاء السفير البريطاني إلى مقر الوزارة اليوم على خلفية حادثة البحر الأسود.

وقالت روسيا، إن الحوادث مثل واقعة خرق المدمرة Defender البريطانية حدودها البحرية قبالة القرم تهدد بـ"عواقب وخيمة"، متعهدة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان أمنها.

انتهاك حدود روسيا

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أمام الصحفيين اليوم، الخميس، "كل من ينتهك حدود روسيا تحت ذريعة حرية الملاحة" من القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية، مؤكدا: “أمن بلدنا على سلم الأولويات”.

وتابع ردا على سؤال عن الخطوات التي تستطيع روسيا اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، لاسيما مع الشركاء الأمريكيين: "يمكننا أن ندعو إلى سيادة العقلانية ونطالب باحترام القانون الدولي، وإذا لم ينفع ذلك فيمكننا أن نقصف، وليس خط مسار الهدف، بل والهدف نفسه، إذا لم يفهم زملاؤنا (مطالبنا)".

يأتي ذلك بعد يوم من إطلاق قوات للجيش الروسي طلقات تحذيرية باتجاه المدمرة Defender البريطانية بعد أن خرقت هذه السفينة الحربية حدود روسيا قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، فيما نفت بريطانيا الأمر.

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