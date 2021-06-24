عيد ميلاد سيد اللاعبين.. إنجازات أسطورية لـ ليونيل ميسي

يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني، بعيد ميلاده الـ 34، حيث ولد البرغوث في 24 يونيو عام 1987، بمدينة روساريو الأرجنتينية.

بدأ ليونيل ميسي حكايته مع كرة القدم باللعب في نادي جراندولي الأرجنتيني في سن الخامسة من عمره، ثم انتقل إلى نيولز أولد بويز عام 1995.

اكتشف ليونيل ميسي في سن الحادية عشر من عمره أنه يعاني من نقص في الهرمونات، إلا أن ذلك لم يمنعه من ممارسة كرة القدم، حيث انضم إلى نادي برشلونة في سن الـ 13 عاما، ليبدأ رحلة المجد.

أذهل ليونيل ميسي نادي برشلونة موهبته التي لا مثيل لها، حيث عرضوا التكفل بكافة مصاريف اللاعب، وعرضوا على عائلته الانتقال إلى العيش في إسبانيا.

تدرج ليونيل ميسي في الفئات العمرية بنادي برشلونة، حيث شارك مع الفريق الأول لأول مرة مع في 16 نوفمبر عام 2003، أمام إسبانيول “ مباراة ودية”، تحت قيادة فرانك ريكارد.

أول هدف لـ ليونيل ميسي بقيص نادي برشلونة، كانت في مايو عام 2005، أمام فريق ألباسيتي.

ليونيل ميسي انطلق بعد ذلك ليصبح أحد أهم اللاعبين ليس في تاريخ برشلونة فقط وإنما في تاريخ كرة القدم، بفضل إنجازاته الجماعية والفردية.

ويستعرض “ صدى البلد” أبرز إنجازات ليونيل ميسي في عيد ميلاده الـ 34:

إنجازات جماعية:

الدوري الإسباني: 10 مرات

السوبر الإسباني: 8 مرات

كأس ملك إسبانيا" مرات

دوري أبطال أوروبا: 4 مرات

السوبر الأوروبي: 3 مرات

كأس العالم للأندية: 3 مرات

المدالية الذهبية الأولمبية مع منتخب الأرجنتين “ تحت 23 عاما”.؟

أبرز إنجازات ميسي الفردية:

الكرة الذهبية: 6 مرات

أفضل لاعب في العالم: 6 مرات

أفضل لاعب في الدوري الإسباني: 8 مرات

هداف الدوري الإسباني: 7 مرات

هداف كأس ملك إسبانيا: 5 مرات

هداف دوري أبطال أوروبا: 6 مرات

جائزة بيتشيشي: 6 مرات

الحذاء الذهبي الأوروبي: 6 مرات

جائزة اليويفا لأفضل مهاجم: مرتين