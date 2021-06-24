مبادرة إعداد كوادر رقمنة الصناعة تناقش "مستقبل التصنيع الرقمي في مصر"

شهد مؤتمر الإعلان عن "المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة" عقد جلسة نقاشية تحت عنوان "مستقبل التصنيع الرقمي في مصر" والتي شارك فيها عدد من المتخصصين وهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، والمهندس أحمد عبد النظير مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس لجنة تنمية الصناعات الرقمية، والباحث الرئيسي والمنسق العام للتحالف القومي للثورة الصناعية الرابعة، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي لشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية، والمهندس اسلام البربري المدير الإقليمي لشركة جنرال اليكتريك ديجيتال، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمهندس معتصم الألفي مدير قطاع التدريب الصناعي بمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك للتناقش حول التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.

و تم عرض فيلم عن المبادرة والذي تضمن تعريفاً بها بالإضافة إلى كلمات عدد من متدربي المرحلة الأولى، كما تم أيضاً عرض كلمة مسجلة لشركة "جنرال إلكتريك ديجيتال" والتي ألقاها النائب الأول للشركة، ريتشارد كيندي والذي أكد خلال كلمته على اهتمام الشركة بالتعاون مع "الإنتاج الحربي" نظراً لما يتوفر بها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية عالية وقدرتها على مواكبة التطور والتحول السريع للعمل ضمن منظومة تحول رقمي ناجحة، موضحاً أن عمل جنرال الكتريك في مصر يمتد لأكثر من ٤٥ سنة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والطيران والرعاية الطبية والتحول الرقمي، مؤكداً إلتزام "جنرال الكتريك" بكونها شريك استراتيجي للحكومة المصرية في تحقيق خطط التنمية الطموحة للوصول بالصناعات المصرية للعالمية.

توجيهات الرئيس

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، على حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، موضحًا أن وزارة الإنتاج الحربي تضع كل إمكانياتها الفنية والتكنولوجية لتحقيق الريادة ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال التطبيقات الذكية والأنظمة الرقمية بما يخدم رؤية مصر المستقبلية.

المبادرة برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أقامت وزارة الإنتاج الحربى، اليوم، مؤتمراً للإطلاق الرسمي للمبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة بالتعاون مع شركة جنرال إليكتريك الرقمية "General Electric Digital" وشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية "IKEN"، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وهم: الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث أقيم المؤتمر بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.