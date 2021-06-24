بعد أسترازينيكا.. لقاح فايزر فعال ضد سلالة دلتا الهندية لـ كورونا

قال مسؤول بشركة فايزر، اليوم الخميس إن لقاحها ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة في الهند.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضحت فايزر أن أبحاثها كشفت أن سلالة دلتا المتحورة في الهند أصبحت السائدة.

وكانت شركة أسترازينيكا، أعلنت في وقت سابق، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا، فعال في الوقاية من السلالتين المتحورتين للوباء التي ظهرتا مؤخرًا في الهند.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت الشركة في بيان، نقلا عن دراسة إن لقاحها أسترازينيكا فعال ضد سلالات دلتا وكابا، التي تم تحديدها لأول مرة في الهند.

وأضافت الشركة في بيانها، أن الدراسة التي أجرتها جامعة أكسفورد، درست قدرة الأجسام المضادة الأحادية النسيلة من الأشخاص المتعافين ومن الأشخاص الذين تلقوا لقاح أسترازينيكا على تحييد سلالتي دلتا وكابا.

سلالة خطيرة

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، قالت في وقت سابق، إن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا المكتشف لأول مرة في الهند، تم تسجيلها في 92 دولة حتى الآن.

وقالت المتحدثة ماريا فان كيركوف، أمس الاثنين، إن السلالة الهندية تثير قلقا خاصا لأنها معدية بشكل أكبر وتنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، وهذا يرجع أيضا إلى عدم الامتثال لتدابير الوقاية الاجتماعية والصحية في مختلف البلدان.

فيما توقع مسئولو الصحة في الاتحاد الأوروبي أمس، الأربعاء، أن يشكل المتحور الهندي "دلتا" 90% من جميع الإصابات في كل أنحاء الكتلة الأوروبية بحلول نهاية أغسطس، مما يدل على الحاجة إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس.