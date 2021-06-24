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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البتسواني بوندو حكما للرجاء وبيراميدز في الكونفدرالية بدلا من سيكازوي

الحكم البتسواني بوندو
الحكم البتسواني بوندو

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، نادي بيراميدز بإجراء تعديلات على طاقم حكام مباراته أمام الرجاء المغربي والتي تقام في التاسعة من مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بكازبلانكا في إياب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وقرر الكاف إسناد قيادة المباراة تحكيميا للحكم البتسواني جوشوا بوردو بدلا من الحكم الزامبي جاني سيكازوي، فيما تقرر تعيين الحكم السنغالي إيسا ساي ليكون الحكم الرابع بعد تكليف جوشوا بوندو بتولي إدارة اللقاء بدلا من وجوده كحكم رابع.

 

وانتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

 

قائمة بيراميدز لمباراة الرجاء:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

وخاض بيرامديز، مرانه الأخير تحت قيادة أروابارينا في العاشرة والنصف اليوم، الخميس بملعب الدفاع الجوي قبل التوجه لمطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي للبعثة على أن تغادر في الثانية ظهر مباشرة نحو كازبلانكا.

كاف بيراميدز نادي بيراميدز الرجاء بيراميدز ضد الرجاء الكونفدرالية

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