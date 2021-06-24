أسعار و مواصفات تويوتا راف فور موديل 2021 فى السعودية | صور

تحظى علامة تويوتا اليابانية العريقة باحترام و قبول الملايين حول العالم، و تنتشر بصورة مكثفة فى الأسواق العالمية وبشكل خاص فى السوق السعودي، و بالطبع بفضل طراظات الدفع الرباعي القوية التي تتناسب مع الطرق الصحراوية و الجبلية، منها فئة الـSUV ذات الدفع الرباعى، و على رأسها تأتى سيارة تويوتا راف فور موديل 2021.

حملت سيارة تويوتا راف فور موديل 2021 خيارين من المحركات الاول 4 سلندر، بقوة 170 حصان، و العزم الأقصى للدوران 203 نيوتن.متر، وتقترن ناقل حركة متغير CVT، دفع رباعي مستمر.

أما المحرك الثانى 2500 سي سي هايبرد، من 4 أسطوانات، بقوة 219 حصان، و العزم الأقصى للدوران 221 نيوتن.متر، العزم الأقصى الموتور الكهربائي 121 نيوتن متر، متصل بناقل حركة تتابعي متغير CVT، ونظام دفع كلي للعجلات مع وضع الطرق الغير ممهدة، وسعة خزان الوقود 55 لتر.

حصلت سيارة تويوتا راف فور موديل 2021 على جنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، أنوار أمامية LED و إضاءة نهارية، و إمكانية الدخول بدون مفتاح ريموت كونترول، و المرايا الخارجية بلون الهيكل بتحكم كهربائي مع اشارات انعطاف، ومقابض الابواب الخارجية بلون الهيكل.

تاتى سيارة تويوتا راف فور موديل 2021 بأنظمة تحكم بارتفاع مقعد السائق، و عجلة القيادة متعددة الاستخدام، و شاشة معلومات متعددة قياس 4.2 بوصة، مكيف هواء بتحكم يدوي، و فتحات تكيف خلفية، بتحكم أوتوماتيكي لجميع النوافذ بلمسة واحدة.

دعمت سيارة تويوتا راف فور موديل 2021 بحزمة من التجهيزات و المواصفات القياسية مثل مثبت سرعة، نظام إختيار التضاريس، كاميرا خلفية و حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف، وسائد هوائية امامية و خلفية، وفرامل وقوف كهربائية EPB.

كما جاءت سيارة تويوتا راف فور موديل 2021 بنظامى الوقوف المؤقت، فرامل مانعه للإنغلاق ABS، نظام التحكم بالتوازن VSC، نظام مراقبة ضغط الاطارات TPWS، نظام حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك، نظام المساعدة على صعود المرتفعات .HAC

أسعار سيارة تويوتا راف فور موديل 2021 فى السعودية:

الفئة الأولى LE AWD بسعر 101 ألف ريال.

الفئة الثانية XLE AWD بسعر 117 ألف ريال.

الفئة الثالثة LE HYBRID AWD بسعر 119 ألف ريال.

الفئة الرابعة XLE HYBRID AWD بسعر 144 ألف ريال.