عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على ٣٨٢ مريضا بالقافلة الطبية بقرية جلالة في الضبعة

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية جلالة بالضبعة

انتهت أعمال القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية جلالة مركز الضبعة في محافظة مطروح، والتي استمرت لمدة يومان، وتم خلالها تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

محافظ مطروح يتابع جولات متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة

محال بيع منتجات مطروح وسيوة الاختيار الأفضل للمصطافين

وكيل وزارة تعليم مطروح يتفقد ديوان إدارة الحمام


ووضح الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح أن القافلة استمرت لمدة يومين وقامت بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٣٨٢ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٩ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.


وأضاف أن القافلة قامت بعمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.


وأوضح أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.


وأشار أن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم أسرة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.


وتقدم بالشكر للدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة مطروح.


وأكد البلتاجي أن القوافل الطبية للمناطق البعيدة والنائية تأتى في إطار حرص القيادة السياسية على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

 

محافظة مطروح اخبار المحافظات مديرية الصحة قافلة طبية إجراءات احترازية مشددة قرية جلالة

موضوعات متعلقة

خلال اجتماع الحكومة| الموافقة على تخصيص أرضي للخدمات التنموية.. وتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع "السخنة العلمين مطروح"

محافظ مطروح يتابع جولات متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة

ترشيحاتنا

أستاذ علم الفيروسات: أعراض متحور كورونا دلتا تشبه البرد واللقاحات تسيطر عليه

افتتاح السفارة في القدس.. ماذا قال رئيس وزراء إسرائيل لـ رئيس هندوراس؟

سكن لكل المصريين.. الإسكان تستعد لطرح المرحلة الثانية بمساحات مختلفة

التصديري للصناعات الهندسية: 72% ارتفاعًا في صادرات مايو 2021

قرار مفاجىء من إيهاب جلال فى الإسماعيلى

السكة الحديد تعلن تغييرات جديدة في قطارات الوجه القبلي والبحري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة قوية.. الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع علي زين

حوادث القطارات عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لحادث محطة مصر.. شاهد

الصحة: السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات تطعيم كورونا المعتمدة من الصحة العالمية والدواء المصرية

ضربة موجعة لـ الترجي قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تحرك برلماني لغلق المواقع الإباحية على جميع المنصات في مصر

10 فئات معفاة من المصروفات الدراسية بـ العام الجديد| تفاصيل

شرط وحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. تعرف عليه

حطها في الثلاجة.. تفاصيل مقتل سيدة علي يد عشيقها بالإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. ريال السلطانة المصرية وحكاية العملة ذات التاريخ الهجري

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

أعراض مرض الأميبات وطرق علاجه

الإسكان تنشط.. حملات موسعة لضبط المخالفات ومنع العشوائيات في الشروق.. وطرح 45 محلاً تجارياً و17 وحدة و4 صيدليات بالقاهرة وأسيوط الجديدة

فيديو

فيديوجراف.. صناعة بطاريات الجرافين ..ثورة صناعية في الطريق

فيديو جراف.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ