توقيع الكشف الطبي على ٣٨٢ مريضا بالقافلة الطبية بقرية جلالة في الضبعة

انتهت أعمال القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية جلالة مركز الضبعة في محافظة مطروح، والتي استمرت لمدة يومان، وتم خلالها تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.



ووضح الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح أن القافلة استمرت لمدة يومين وقامت بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٣٨٢ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٩ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.



وأضاف أن القافلة قامت بعمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.



وأوضح أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.



وأشار أن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم أسرة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.



وتقدم بالشكر للدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة مطروح.



وأكد البلتاجي أن القوافل الطبية للمناطق البعيدة والنائية تأتى في إطار حرص القيادة السياسية على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.