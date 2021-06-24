احتفالية لتوديع طلاب الفرقة النهائية بكلية التجارة جامعة المنصورة

شارك الدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة، لشئون التعليم والطلاب اليوم الخميس فى احتفالية كلية التجارة بطلاب الفرقة الرابعة دفعة 2020- 2021 وذلك في أخر أيام امتحاناتهم بالكلية، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.



وذلك تحت اشراف وحضور الدكتور طارق غلوش القائم بعمل عميد كلية التجارة، الدكتور سمح حافظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد صبري سرايا رائد أسرة طلاب من أجل مصر.



وحرصت إدارة الكلية على توزيه بعض الهدايا البسيطة وكروت كتب عليها عبارات التمنى بالتوفيق والتقدم في الحياة العملية للطلاب عد انتهاء دراستهم النظرية الكلية .



وحرص عطية على التواجد مع طلاب الفرقة الرابعة دفعة 2020-2021 في أخر أيام امتحاناتهم بالكلية، وأشار خلال الاحتفالية الى تعدد أدوار الجامعة في تعاملهما من طلابها وذلك من خلال عدة مراحل، بداية من توفير معامل مجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر ومتصلة بالأنترنت مع تقديم الدعم الفني لمساعدتهم في كتابة رغباتهم المؤهلة للالتحاق بالجامعة من خلال مكاتب التنسيق بالجامعة، ثم تعريفهم بمختلف البرامج الدراسية والأنشطة والخدمات خلال بداية العام الدراسي، بالإضافة لتنظيم العديد من الأنشطة العلمية والفنية والرياضية والترفيهية والندوات التثقيفية التي تساعد على صقل مهاراتهم، وتنمية شخصية الطلاب، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية على مدار سنوات دراستهم بالجامعة، من خلال مراكز الجامعة المختلفة كمراكز التطوير المهني بالجامعة، ومساعدتهم على ايجاد فرص عمل لهم من خلال ملتقيات التوظيف، والتواصل من مختلف مؤسسات المجتمع المدنى، كما أعرب عن تطلعه لأن يكونوا مواطنين صالحين يساهموا فى رفع شأن مجتمعهم.



وأشار غلوش إلى أن هذه الاحتفالية تعبير بسيط عن حبنا لطلاب الكلية باعتبارهم أساس العملية التعليمية ، في ظل اتخاذ الاجراءات الاحترازية ونسعى جاهدين من خلال توفير مختلف البرامج الدراسية المتميزة، على أعلى مستوى من الكفاءة، ومتسقة مع متطلبات سوق العمل الخارجي، على يد نخبة من العلماء أساتذة الكلية.



وبينت الدكتورة سماح حافظ حرص قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة بالكلية على تأمين صحة وسلامة جميع منسوبي الكلية من خلال إتباع كافة الإجراءات الاحترازية، مع ضمان توفير جو ملائم للطلاب في أثناء أداء الامتحان.