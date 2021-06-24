عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأب؟ مجمع البحوث يوضح

هل يجوز إعطاء زكاة
هل يجوز إعطاء زكاة المال للأب

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأب ؟ سؤال أجاب عنه مجمع البحوث الإسلامية.

 

وقال مجمع البحوث الإسلامية ردا على  السؤال: إنه من المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، ولها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

 

وأضاف مجمع البحوث أنه من شروط زكاة المال ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}.

 

والإنفاق على الوالد المحتاج حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.

حكم إخراج زكاة المال على هيئة هدية بمناسبة النجاح .. الإفتاء ترد

هل تعد المساعدة المالية لدار المسنين من الصدقة الجارية أم من زكاة المال؟ الإفتاء ترد

وأوضح مجمع البحوث أن المذاهبِ الفقهية اتفقت على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد].

 

وأسار مجمع البحوث أنه لا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة.

 

حكم كفالة اليتيم من زكاة المال
أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، على سؤال يقول صاحبه "ما حكم كفالة اليتيم من زكاة المال أو المال الخاص؟

وقال عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، إنه يجوز كفالة اليتيم من زكاة المال بشرط الإنفاق على اليتيم في الحاجات الأساسية.

وذكر مستشار مفتي الجمهورية، أن الإنفاق على اليتيم من المال الخاص يكون أفضل، حتى تذهب زكاة المال لجهة أخرى يستفيد منها فقراء آخرون، وهذا طبعا لمن كانت حالته ميسورة.

وأشار إلى أن كفالة اليتيم تندرج تحت مسمى الصدقة الجارية فهى تربية إنسان من البداية ، ويقول النبي عن كفالة اليتيم "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة".

زكاة المال هل يجوز إعطاء زكاة المال للأب مجمع البحوث حكم الإنفاق على الوالد المحتاج حكم كفالة اليتيم من زكاة المال فتاوي وأحكام

موضوعات متعلقة

حكم التصفيق للرجال.. الإفتاء توضح

ما حكم زرع الشعر الطبيعي؟ الإفتاء تجيب

علي جمعة: التقشف البناء أسلوب حياة لتحصيل القوة وبناء الحضارة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال.. دار الإفتاء تجيب

حكم قطع صلة الرحم منعا للمشاكل.. دار الإفتاء تجيب

حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟.. دار الإفتاء توضح

هل يجوز ظلم الزوج أو الزوجة من أجل إرضاء الأهل؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز للمرأة أن تدخل فى الصلاة بدون إقامة ؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

صاحب أخر خسارة.. تاريخ مقلق للأهلى مع أليوم نيانت حكم مباراة الترجي

خاص.. عمر كمال يروى تفاصيل موقف غريب مع أحد المعجبين| فيديو

أداء متباين لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

التعليم لطلاب الثانوية العامة: إهتموا بالامتحانات الموجودة على موقعنا وتجاهلوا النماذج المزيفة

الرقابة على الصادرات والواردات تُصدر 10921 شهادة منشأ للمصدرين لبريطانيا خلال 6 أشهر

أسعار و مواصفات تويوتا راف فور موديل 2021 فى السعودية | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة قوية.. الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع علي زين

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

التعليم تتعاقد مع جهة سيادية لـ تركيب كاميرات مراقبة بلجان امتحانات الثانوية العامة

الصحة: السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات تطعيم كورونا المعتمدة من الصحة العالمية والدواء المصرية

ضربة موجعة لـ الترجي قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حوادث القطارات عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لحادث محطة مصر.. شاهد

شرط وحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. تعرف عليه

تحرك برلماني لغلق المواقع الإباحية على جميع المنصات في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها اللب الأبيض.. أطعمة تساعد على فقدان الوزن سريعا

عملات زمان.. ريال السلطانة المصرية وحكاية العملة ذات التاريخ الهجري

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

أعراض مرض الأميبات وطرق علاجه

فيديو

منها تعاطى المخدرات.. حالات إنهاء خدمة الموظفين من العمل

فيديوجراف.. صناعة بطاريات الجرافين ..ثورة صناعية في الطريق

فيديو جراف.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

المزيد

ساحة رأي

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ