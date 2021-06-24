عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد برلين2|عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: واشنطن تضغط لتقليص النفوذ التركي بالمنطقة

ليبيا
ليبيا

اختتم مساء أمس مؤتمر "برلين2"، بشأن الأزمة الليبية، وسط تمسك دولي كامل بضرورة انسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والمضي قدما نحو المسار السياسي الانتخابي المقرر له، ديسمبر المقبل، وأكدت جميع الأطراف على ضرورة خروج المرتزقة التركية من ليبيا، وتقليص النفوذ التركي للحفاظ على أمن وسلامة ووحدة واستقرار الأراضي الليبية، في ظل تعنت تركي.

 

الدور الأمريكي

وفي هذا الشأن قال الدكتور مهدي عفيفي، المحلل السياسي، وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن واشنطن أكدت خلال مؤتمر "برلين2" على ضرورة خروج المرتزقة المدعومين من تركيا وروسيا، والتشديد على ضرورة إتمام العملية الانتخابية بنهاية ديسمبر، على أن تكون عملية إخراج المرتزقة الأتراك من ليبيا قبل بدء العملية الانتخابية.

وأكد عفيفي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لها دور كبير مع ألمانيا للتأثير على الأطراف الأوروبية الأخرى خاصة إيطاليا وفرنسا، للانضمام لهذا الموقف الأمريكي بشأن ليبيا، والتشديد على تركيا لإخراج قواتها من الأراضي الليبية.

 

ضغط أمريكي على تركيا

وأوضح عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن هناك اتفاقا وضغطا غير معلن من الولايات المتحدة على تركيا، بهدف وقف التمدد التركي داخل ليبيا وشرق المتوسط، موضحا أن الدور التركي يجب أن ينحصر، وهو ما أكده بايدن في لقاء الناتو الأخير، وتركيزه على الضغط على أنقر لوقف تمددها في شرق المتوسط وسوريا وليبيا، وضرورة تقليص قواتها وسحب مرتزقتها من ليبيا.

 

مخرجات "برلين2"

ولفت إلى أن مخرجات مؤتمر "برلين2"، جيدة بشكل عام، ولكن لم تكن كما كان متوقع قبل المؤتمر، وأكدت فيه الولايات المتحدة الأمريكية على ضمان العملية الانتخابية بالتعاون مع الشركاء الدوليين على عدم التخلي عن ليبيا، بجانب منع دخول روسيا في الصورة بشكل كبير حتى لا تتعقد الأمور، لذلك يجب تقلص الدور الروسي والتركي.

 

قرارات أكثر فعالية

وأضاف عفيفي أن الدول الأوروبية ترى أن مساعي أمريكا في ليبيا جيدة وتدعم قيامها بشكل عام، رغم أن مخرجات مؤتمر "برلين2"، لم تكن الأفضل وكان يمكن أن يكون هناك قرارات أهم ولكن الأمر يعتبر محسوم بشأن لصالح إتمام المسار السياسي الليبي بشكل سلمي، على أن يكون هناك تدرج في حل المسألة لخروج المرتزقة وإتمام العملية الانتخابية.

 

التدخل العسكري

وأختتم قائلا: "إن القرارات التي تعتبر أكثر حسما هي التدخل العسكري ضد المرتزقة في ليبيا، ولكن لن يتم ذلك بسبب الاتفاق بين جميع الأطراف على ألا تشتعل الأمور مرة أخرى، لذلك رأى المجتمعون أن تحقيق نجاحات صغيرة وبشكل تدريجي أفضل من أن يكون هناك معوقات أكثر بسب التدخل العسكري ضد المرتزقة والمليشيات".

تركيا واشنطن الازمة الليبية الأراضي الليبية المرتزقة الاتراك مؤتمر برلين2 برلين2 النفوذ التركي

ترشيحاتنا

التصديري للصناعات الهندسية: 72% ارتفاعًا في صادرات مايو 2021

قرار مفاجىء من إيهاب جلال فى الإسماعيلى

السكة الحديد تعلن تغييرات جديدة في قطارات الوجه القبلي والبحري

مصادر: القضايا التالفة في حريق مجلس الدولة أرشيفية تنتظر الإعدام

البترول توقع تعاقدا جديدا بدولة العراق عبر شركة "بترومنت"| تفاصيل

حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة قوية.. الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع علي زين

حوادث القطارات عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لحادث محطة مصر.. شاهد

الصحة: السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات تطعيم كورونا المعتمدة من الصحة العالمية والدواء المصرية

ضربة موجعة لـ الترجي قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تحرك برلماني لغلق المواقع الإباحية على جميع المنصات في مصر

10 فئات معفاة من المصروفات الدراسية بـ العام الجديد| تفاصيل

شرط وحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. تعرف عليه

حطها في الثلاجة.. تفاصيل مقتل سيدة علي يد عشيقها بالإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. ريال السلطانة المصرية وحكاية العملة ذات التاريخ الهجري

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

أعراض مرض الأميبات وطرق علاجه

الإسكان تنشط.. حملات موسعة لضبط المخالفات ومنع العشوائيات في الشروق.. وطرح 45 محلاً تجارياً و17 وحدة و4 صيدليات بالقاهرة وأسيوط الجديدة

فيديو

فيديوجراف.. صناعة بطاريات الجرافين ..ثورة صناعية في الطريق

فيديو جراف.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ