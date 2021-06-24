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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يتفقد إنشاءات فرع الأهلي بالتجمع الخامس

محممود الخطيب
محممود الخطيب

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي القيام بجولة ظهر اليوم في فرع التجمع الخامس .

وتفقد الخطيب الإنشاءات التي تجري حالياً في الفرع والذي مستهدف افتتاح المرحلة الأولي منه قبل نهاية العام الحالي.

ورافق الخطيب في الجولة الدكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.

ويملك الأهلي مقري الجزيرة ومدينة نصر وفرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس ويستهدف إنشاء العديد من الفروع في المرحلة المقبلة.

وكان محمود الخطيب، قد استقبل أمس بمقر الأهلي بالجزيرة، هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في القاهرة.

ورحب الخطيب بسفير كوريا الجنوبية، معربًا عن تقديره لزيارته للنادي.


وأعرب سفير كوريا الجنوبية عن اعتزازه بلقاء محمود الخطيب، وتواجده في الأهلي نادي القرن الإفريقي والمتوج ببرونزية كأس العالم للأندية.

وقال إنه يعرف الكثير عن تاريخ محمود الخطيب، أحد أساطير كرة القدم في مصر وإفريقيا، ويتابع بإعجاب شديد النجاحات التي يحققها الأهلي على كافة المستويات القارية والعالمية.

وقام سفير كوريا الجنوبية بجولة في النادي شاهد خلالها منطقة دولاب البطولات ومجمع حمامات السباحة، وصالة الأمير عبد الله الفيصل، والنصب التذكاري للشهداء، وملعب مختار التتش.

وفي ختام الزيارة حرص محمود الخطيب على إهداء درع وعلم الأهلي إلى السفير الكوري، الذي اختتم زيارته لمقر الجزيرة.

 

محمود الخطيب سعد شلبي سامح علي كامل مجلس إدارة الأهلي أخبار النادي االأهلي

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