"فيها حاجة حلوة".. "محمد" يتحدى إعاقته ويعلم الشباب فنون الإلكترونيات مجانا

قال محمد الفلو ، خبير الكترونيات ، إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرأ ب ذوى الاعاقة وتقدم ب الشكر للأكاديمية العلمية التى يلتحق بها لمنحه تعلم دورة فنون الالكترونيات مجانأ .



وأضاف " الفلو"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc ، أنه أصيب بمرض الروماتيزم وهو فى عمر الخامسة وقضى حياته العلمية بين المرض والدراسة حتى قام بالتخرج من مدرسة الشطبى الميكانيكية قسم الكترونيات وكان يذهب الى الامتحانات الخاصة به محمولأ على أكتاف زملائه .

وأشار لانقطاعه عن التعليم لمدة 9 سنوات لخضوعه لعمليات جراحية ومنها تغيير مفاصل واصفا اياها ب " الفترة الصعبة والشاقة " وبعد تعافيه من كافة العمليات الجراحية صمم على تطوير نفسه وقرر استكمال تعليمه وتوجه للاكاديمية العربية والتحق ب مبادرة تيسير لذوى الاعاقة وكان هدفها أن تكون مدينة الاسكندرية مدينة صديقة لأصحاب ذوى الهمم ، ثم التحق فى معهد تقنيات الالكترونيات

وتابع ب انشاء جمعية " اتجاه " للدمج المجتمعى لخدمة ذوى الاعاقة ويرغب فى تغيير النظرة لذوى الهمم وانهم ليسوا عالة على المجتمع وهدفه تطوير ذوى الهمم واكتساب مهارات جديدة .





قال محمد الفلو ، خبير الكترونيات ، إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرأ ب ذوى الاعاقة متقدما ب الشكر للأكاديمية العلمية التى يلتحق بها لمنحه تعلم فنون الالكترونيات مجانأ .



وأضاف " الفلو " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc ، أنه أصيب بمرض الروماتيد وهو فى عمر الخامسة وقضى حياته العلمية بين المرض والدراسة حتى قام بالتخرج من مدرسة الشطبى الميكانيكية قسم الكترونيات وكان يذهب الى الامتحانات الخاصة به محمولأ على أكتاف زملائه .

وأشار لانقطاعه عن التعليم لمدة 9 سنوات لخضوعه لعمليات جراحية ومنها تغيير مفاصل واصف اياها ب " الفترة الصعبة والشاقة "

وبعد تعافيه من كافة العمليات الجراحية صمم على تطوير نفسه وقرر استكمال تعليمه وتوجه للاكاديمية العربية والتحق ب مبادرة تيسير لذوى الاعاقة وكان هدفها أن تكون مدينة الاسكندرية مدينة صديقة لأصحاب الهمم ، ثم التحق فى معهد تقنيات الالكترونيات والذى يعد دمج ما بين أكثر من مجال .

وتابع ب انشاء جمعية " اتجاه " للدمج المجتمعى لخدمة ذوى الاعاقة ويرغب فى تغيير النظرة لذوى الهمم وانهم ليسوا عالة على المجتمع وهدفه تطوير ذوى الهمم واكتساب مهارات جديدة .

يذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، قد تضمن آليات وضوابط حصول ذوى الهمم على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون، واشتراطات دمجهم في المجتمع بصورة كبيرة، وذلك في جميع القطاعات.

وفيما يلى نستعرض الاشتراطات اللازمة لتطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة المخصصة لذوى القدرات الخاصة.يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية ما يأتي..

1- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

2- أن يكون الشخص المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.

3- ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc

4- يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

5- إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

كما حددت المجالس الطبية المتخصصة تعليمات الحجز الإلكتروني للكشف الطبي علي الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الحصول علي السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

أولا: استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي

ثانيا: يقوم المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الآتية:

البيانات الشخصية : الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفه – رقم التليفون .

اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية – سمعية – بصريه – ذهنيه – نفسيه – امراض دم – امراض قلب ...... ).

إذا كان المعاق قاصرًا أو غير كامل الاهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الآتية: (اسم ولي الأمر/الوصي – الرقم القومي - صفته).

اختيار مكان الكشف الطبي (الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

اختيار تاريخ الكشف الطبي.

اختيار الجمرك المطلوب (الجمرك الذي يرغب في الحصول علي السيارة منه).

ثالثا: بعد إتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيانا يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل إعاقة من الإعاقات.. (يتم طباعة هذا البيان وإحضاره مع باقي المستندات المطلوبة).

رابعا: بالنسبة للتظلمات وإعادة المناظرات من اللجان السابقة : يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي والحجز علي الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.

خامسا: لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول علي سيارات مجهزة طبيا الا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

سادسا: يرجي العلم بان كافة البيانات التي يتم تسجيلها بمثابة إقرار بصحة البيانات ويتحمل الشخص المسئولية القانونية عنها.