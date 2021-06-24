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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تفاديا للتكسير.. وكيل محلية النواب: أعمال البنية التحتية تستوجب الحصول على ترخيص

النائب محمد الحسينى،
النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أعمال البنية التحتية تستوجب الحصول على ترخيص للتنسيق مع كافة الجهات لعدم إعادة التكسير بعد رصف الطرق لتوصيل بعض الخدمات، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية مهمتها التنسيق على صعيد كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وطالب الحسينى، موافاة لجنة الإدارة المحلية بتقرير شامل مفصل من قبل التنمية المحلية بشأن كفاءة الطرق التابعة لها على مستوى الجمهورية، مشددا على ضرورة أن يتم حضور الهيئة البرلمانية بكل محافظة الخطة الاستثمارية

 

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بدء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة

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لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تناقش عددا من طلبات الإحاطة.. اليوم 

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة 16 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية، تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى وتأهيل ورصف وتوسيع وإنارة طرق وشوارع، وتغطية بعض المصارف، واعتماد وتوسيع الأحوزة العمرانية، والاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة في إنشاء مشروعات تنموية وخدمية، فى حضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

لجنة الادارة المحلية مجلس النواب كفاءة الطرق البنية التحتية مشروعات تنموية

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