عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يشدد على ضبط أية دفاتر مزورة تُستغل فيها صفة الأحياء

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

 وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق وأقسام الشرطة المختصة والمعنيين بإدارة أماكن انتظار السيارات للقيام بحملات يومية على كافة الشوارع والميادين وأمام النوادي الرياضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يتولى تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق 

جاء ذلك في إطار تنفيذ القانون 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع وتطوير المنظومة بما يتفق مع أعمال تطوير الشوارع ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021

قرار مهم من محافظ القاهرة بخصوص العقارات خاصة بالمناطق الأثرية

ووجه بضبط أية دفاتر مزورة تُستغل فيها صفة الأحياء وإحالة المخالفين للنيابة العامة مع قيام نواب المحافظ للمناطق الأربعة  بعرض تقرير دوري يومي بالحالات المخالفة التي تم اتخاذ الإجراءات بشأنها ، على أن تتولى الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع إدارات المتابعة بالأحياء متابعة تنفيذ هذا الاجراء بكل دقة وتطبيق القانون على المخالفين .

القاهرة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الاحياء شرطة المرافق مبالغ مالية

موضوعات متعلقة

قرار مهم من محافظ القاهرة بخصوص العقارات خاصة بالمناطق الأثرية

ترشيحاتنا

أستاذ علم الفيروسات: أعراض متحور كورونا دلتا تشبه البرد واللقاحات تسيطر عليه

افتتاح السفارة في القدس.. ماذا قال رئيس وزراء إسرائيل لـ رئيس هندوراس؟

سكن لكل المصريين.. الإسكان تستعد لطرح المرحلة الثانية بمساحات مختلفة

التصديري للصناعات الهندسية: 72% ارتفاعًا في صادرات مايو 2021

قرار مفاجىء من إيهاب جلال فى الإسماعيلى

السكة الحديد تعلن تغييرات جديدة في قطارات الوجه القبلي والبحري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة قوية.. الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع علي زين

حوادث القطارات عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لحادث محطة مصر.. شاهد

الصحة: السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات تطعيم كورونا المعتمدة من الصحة العالمية والدواء المصرية

ضربة موجعة لـ الترجي قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تحرك برلماني لغلق المواقع الإباحية على جميع المنصات في مصر

10 فئات معفاة من المصروفات الدراسية بـ العام الجديد| تفاصيل

حطها في الثلاجة.. تفاصيل مقتل سيدة علي يد عشيقها بالإسماعيلية

شرط وحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. ريال السلطانة المصرية وحكاية العملة ذات التاريخ الهجري

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

أعراض مرض الأميبات وطرق علاجه

الإسكان تنشط.. حملات موسعة لضبط المخالفات ومنع العشوائيات في الشروق.. وطرح 45 محلاً تجارياً و17 وحدة و4 صيدليات بالقاهرة وأسيوط الجديدة

فيديو

فيديوجراف.. صناعة بطاريات الجرافين ..ثورة صناعية في الطريق

فيديو جراف.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ