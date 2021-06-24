محافظ القاهرة يشدد على ضبط أية دفاتر مزورة تُستغل فيها صفة الأحياء

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق وأقسام الشرطة المختصة والمعنيين بإدارة أماكن انتظار السيارات للقيام بحملات يومية على كافة الشوارع والميادين وأمام النوادي الرياضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يتولى تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق

جاء ذلك في إطار تنفيذ القانون 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع وتطوير المنظومة بما يتفق مع أعمال تطوير الشوارع ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021

ووجه بضبط أية دفاتر مزورة تُستغل فيها صفة الأحياء وإحالة المخالفين للنيابة العامة مع قيام نواب المحافظ للمناطق الأربعة بعرض تقرير دوري يومي بالحالات المخالفة التي تم اتخاذ الإجراءات بشأنها ، على أن تتولى الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع إدارات المتابعة بالأحياء متابعة تنفيذ هذا الاجراء بكل دقة وتطبيق القانون على المخالفين .