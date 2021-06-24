الصحفيين العرب تنعى عبد الناصر النجار نقيب الصحفيين الفلسطيني السابق

ينعى الاتحاد العام للصحفيين العرب المرحوم الدكتور عبد الناصر النجار مدير تحرير صحيفة الأيام الفلسطينية ونقيب الصحفيين الفلسطينيين السابق الذي وافته المنية أمس 23 يونيو الجاري .

وكان عبد الناصر النجار أستاذاً للإعلام بجامعة القدس ، كما كان شخصية علمية نقابية كبيرة تخدم الوسط الإعلامي والمجتمع بأكمله .

ويعتبر الاتحاد العام للصحفيين العرب وفاة المرحوم د . عبد الناصر النجار خسارة كبيرة للإعلام الفلسطيني والعربي .

ويدعو الاتحاد العام للصحفيين العرب الله عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بوافر رحمته وينزله فسيح جناته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان ويشاطر نقابة الصحفيين الفلسطينيين الأحزان بفقدان قامة صحفية فلسطينية كبيرة .