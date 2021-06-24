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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

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استقال حافل من الأهلي بحضور الخطيب لبعثة الترجي في القاهرة

صدى البلد

أعدت إدارة الأهلي استقبالا مميزاً لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالترجي لدي وصولها للقاهرة اليوم علي متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة الفريق الأحمر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها السبت المقبل بإستاد السلام.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف نظيف سجله محمد  شريف في ذهاب نصف نهائي البطولة أمام الترجي التي جرت برادس السبت الماضي، ووجه محمود الخطيب رئيس النادي بإعداد استقبال جيد للترجي وتوفير كل ما تطلبه البعثة أسوة بما لاقاه النادي الأهلي عند وصوله مطار قرطاج حين أستقبله حمدي المؤدب رئيس الترجي .

وكلف الخطيب، الدكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي بالإشراف بنفسه علي كافة الأمور بجانب سمير عدلي مدير الجهاز الإداري لفريق الكرة الذي يبذل مجهوداً كبيراً في الفترة الأخيرة.

وسيكون هناك وفد رسمي من القلعة الحمراء في المطار برئاسة محمود الخطيب لاستقبال الضيوف بجانب تخصيص ثنائي من إداري فريق الكرة لملازمة بعثة الترجي طوال فترة تواجدهم بالقاهرة وتلبية كافة احتياجاتهم.

وكان فريق الترجي قد خاض تدريباته بتونس وشارك انيس البدري بشكل كامل ليعلن جاهزيته للمباراة بعد ان منعته عدم الجاهزية المشاركة في مباراة الذهاب من البداية وتم الدفع به في الشوط الثاني.


 

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