هل يتم تخفيض راتب حسام البدري حال تأجيل أمم إفريقيا.. اتحاد الكرة يرد

كشف مسؤولو اتحاد الكرة عن موقف اتحاد الكرة من راتب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطني حال تأجيل أمم إفريقيا في الكاميرون لإشعار آخر.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن تأجيل قرعة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون بسبب الخشية من انتشار فيروس كورونا.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدري إلى نهائيات البطولة القارية المقرر إقامتها في الكاميرون بعدما تصدر المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة للمسابقة.

قال مسؤولو اتحاد الكرة أنه في حالة تأجيل بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون إلى أجل غير مسمى لن يتم تخفيض راتب حسام البدري وجهازه المعاون.

أضاف: منتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدرى يستعد للمشاركة في تصفيات كأس العالم في قطر ٢٠٢٢ إلى جانب بطولة كأس العرب نهاية العام الجاري وليس من المنطقى تخفيض راتب حسام البدري.

وأرجعت تقارير إعلامية إفريقية أن سبب تأجيل إجراء مراسم قرعة كان الكاميرون إلى نشوب أزمة بعد رفض الرعاة توقيع عقود مع الكاف الأمر الذى يخالف اللوائح المالية للبطولة القارية.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى وجود مشاكل فى الآونة الأخيرة بين اللجنة المنظمة المحلية والوفد المراقب.

أوضحت التقارير الإعلامية الإفريقية إمكانية تأجيل بطولة أمم افريقيا أو نقلها من الكاميرون للمرة الثانية بعد أن استضافتها مصر 2019 بسبب عدم جاهزية الكاميرون.

وكشف فى وقت سابق عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة مدير أكاديميات النادي الأهلى عن تفاصيل جديدة فى ملف أمم إفريقيا في الكاميرون.

وقال شطة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن تأجيل بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون : الموضوع ضبابي ولم يقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أي شئ بشأن هذا الملف الشائك.

أضاف شطة : “ جميع الخيارات ممكنة ، لكن الكاف في حيرة ومن الممكن أن يطلب تاجيل البطولة القارية مجددا أو يقرر إذا هناك بلد يستطيع تنظيمها.. حقيقي الدنيا بايظة داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم”.

وكان من المقرر أن تقام قرعة كأس الأمم الإفريقية يوم 25 يونيو الجاري، في الكاميرون.

سبب التأجيل

ويأتي سبب التأجيل بسبب جائحة كورونا التي تعيق على حركة التنقلات في القارة. وجاء التأجيل بطلب من "كاف" وهو ما وافقت عليه اللجنة المحلية المنظمة للبطولة. ولم يحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الموعد الجديد لإجراء القرعة، على أن يحدد في الفترة المقبلة.