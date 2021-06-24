رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بدمياط الجديدة

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، زيارة مفاجئة؛ للاطمئنان على سير العمل بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة دمياط الأزهرية في يومها الثالث؛ حيث قام رئيس الجامعة.

ورافق رئيس جامعة الأزهر، خلال الجولة التفقدية على لجان الامتحانات، الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والشيخ يسري سليمان، مدير التعليم الإعدادي بمنطقة دمياط الأزهرية، والشيخ عادل كمال صالح، رئيس اللجنة، والشيخ سمير الششتاوي، رئيس لجنة معهد فتيات المدينة المنورة بدمياط الجديدة.

وتفقد الوفد، لجنتي معهد بنين دمياط الجديدة للطلاب، وفتيات المدينة المنورة للطالبات.

تطبيق الإجراءات الاحترازية



وخلال الجولة اطمأن رئيس جامعة الأزهر على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل اللجان؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات بجانب اطمئنانه على وجود لجنة عزل خاصة موجودة في طابق منفصل، وبعيدة عن اللجان، بجانب وجود الإشراف الطبي، إضافة إلى القيام بعمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع اللجان قبل وبعد الامتحان.



وخلال المرور على لجان الامتحانات اطمأن رئيس الجامعة على استخدام كل طالب وطالبة لأدواته الشخصية، كما اطمأن من الطلاب والطالبات على أسئلة مادة البلاغة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقهم جميعًا وأن يبارك فيهم.



جدير بالذكر أن هناك تيسيرًا تامًّا على الطلاب والطالبات؛ حيث يمتحن الطلاب مادة واحدة في اليوم، وعلى مدار ثلاثة أيام أسبوعيًّا: السبت والاثنين والأربعاء للقسم العلمي، والأحد والثلاثاء والخميس للقسم الأدبي، بجانب ذلك يراعى الالتزام التام بتطبيق قرارات لجنة الأزمات بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية؛ حيث لا يتخطى عدد الطلاب في اللجنة 12 طالبًا، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وبعضهم بعضًا، هذا وتنتهي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي يوم الأحد الموافق الأول من أغسطس؛ حيث تختتم بمادة التفسير.

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