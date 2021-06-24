عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بدمياط الجديدة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، زيارة مفاجئة؛ للاطمئنان على سير العمل بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة دمياط الأزهرية في يومها الثالث؛ حيث قام رئيس الجامعة.

ورافق رئيس جامعة الأزهر، خلال الجولة التفقدية على لجان الامتحانات، الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والشيخ يسري سليمان، مدير التعليم الإعدادي بمنطقة دمياط  الأزهرية، والشيخ عادل كمال صالح، رئيس اللجنة، والشيخ سمير الششتاوي، رئيس لجنة معهد فتيات المدينة المنورة بدمياط الجديدة.

وتفقد الوفد، لجنتي  معهد بنين دمياط الجديدة للطلاب، وفتيات المدينة المنورة للطالبات. 

تطبيق الإجراءات الاحترازية 

  
وخلال الجولة اطمأن رئيس جامعة الأزهر على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل اللجان؛ حفاظًا على سلامة  الطلاب والطالبات بجانب اطمئنانه على وجود لجنة عزل خاصة موجودة في طابق منفصل، وبعيدة عن اللجان، بجانب وجود الإشراف الطبي، إضافة إلى القيام بعمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع اللجان قبل وبعد الامتحان. 
   
وخلال المرور على لجان الامتحانات اطمأن رئيس الجامعة على استخدام كل طالب وطالبة لأدواته الشخصية، كما اطمأن من الطلاب والطالبات على أسئلة مادة البلاغة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقهم جميعًا وأن يبارك فيهم. 
   
جدير بالذكر أن هناك تيسيرًا تامًّا على الطلاب والطالبات؛ حيث يمتحن الطلاب مادة واحدة في اليوم، وعلى مدار ثلاثة أيام أسبوعيًّا: السبت والاثنين والأربعاء للقسم العلمي، والأحد والثلاثاء والخميس للقسم الأدبي، بجانب ذلك يراعى الالتزام التام بتطبيق قرارات لجنة الأزمات بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية؛ حيث لا يتخطى عدد الطلاب في اللجنة 12 طالبًا، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وبعضهم بعضًا، هذا وتنتهي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي يوم الأحد الموافق الأول من أغسطس؛ حيث تختتم بمادة التفسير.

IMG-20210624-WA0055
IMG-20210624-WA0055
IMG-20210624-WA0056
IMG-20210624-WA0056
IMG-20210624-WA0053
IMG-20210624-WA0053
IMG-20210624-WA0054
IMG-20210624-WA0054
IMG-20210624-WA0057
IMG-20210624-WA0057
امتحانات الأزهر جامعة الأزهر دمياط لجان الامتحانات الثانوية الازهرية

ترشيحاتنا

الداخلية تستعد لإطلاق المرحلة الـ ١٨ من مبادرة "كلنا واحد"

من هو جون مكافي مخترع أشهر برنامج لمكافحة الفيروسات الإلكترونية

أستاذ علم الفيروسات: أعراض متحور كورونا دلتا تشبه البرد واللقاحات تسيطر عليه

افتتاح السفارة في القدس.. ماذا قال رئيس وزراء إسرائيل لـ رئيس هندوراس؟

سكن لكل المصريين.. الإسكان تستعد لطرح المرحلة الثانية بمساحات مختلفة

التصديري للصناعات الهندسية: 72% ارتفاعًا في صادرات مايو 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة قوية.. الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع علي زين

حوادث القطارات عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لحادث محطة مصر.. شاهد

الصحة: السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات تطعيم كورونا المعتمدة من الصحة العالمية والدواء المصرية

ضربة موجعة لـ الترجي قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تحرك برلماني لغلق المواقع الإباحية على جميع المنصات في مصر

10 فئات معفاة من المصروفات الدراسية بـ العام الجديد| تفاصيل

حطها في الثلاجة.. تفاصيل مقتل سيدة علي يد عشيقها بالإسماعيلية

شرط وحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. ريال السلطانة المصرية وحكاية العملة ذات التاريخ الهجري

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

أعراض مرض الأميبات وطرق علاجه

الإسكان تنشط.. حملات موسعة لضبط المخالفات ومنع العشوائيات في الشروق.. وطرح 45 محلاً تجارياً و17 وحدة و4 صيدليات بالقاهرة وأسيوط الجديدة

فيديو

فيديوجراف.. صناعة بطاريات الجرافين ..ثورة صناعية في الطريق

فيديو جراف.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ