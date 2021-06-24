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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المران الرئيسي اليوم للأهلي

تفاصيل معسكر الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

مران الأهلي إستعداداً
مران الأهلي إستعداداً للترجي

دخل الفريق الأول للكرة بالأهلي معسكراً مغلقاً اليوم باحد النادق القريبة من مطار القاهرة بناء علي طلب من بيتسو موسيماني المدير الفني لزيادة معدلات التركيز للاعبيه.

وسيضم المعسكر كل من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير في حراسة المرمي ومعهم اكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامي ربيعه وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وناصر ماهر ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وجونيور أجايي ومحمد شريف ووالتر بواليا وصلاح محسن وربما يكون محمود متولي ضمن القائمة بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به.

ورغم مشاركة محمد هاني في جزء من التدريبات لكن هناك صعوبة في تواجده خاصة انه عائد من إصابة طويلة ويجب تجهيزه فنياً بشكل جيد قبل مشاركته في المباريات.

ورفع الجهاز الفني للفريق حالة الطوارئ القصوي قبل مواجهة الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خاصة في ظل ما يتردد بأن الأهلي قد ضمن التأهل للنهائي ، واكد موسيماني للاعبين أن كرة القدم لا تعرف المستحيل ومثلما فازوا هم في تونس فالترجي قادر أن يفعلها في القاهرة والفوز وحجز تذكرة التأهل هو ايضاً.

وقال للاعبين في محاضرة مطولة أمس:" هو فريق بطل وكان متواجداً ومنافساً قوي في كل النسخ الأخيرة لذا فيملك كل مقومات الفوز والتأهل ويجب الحذر من ذلك".

 

 

بيتسو موسيماني محمد الشناوي حمدي فتحي بدر بانون محمد هاني

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