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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

رؤساء المراكز بالمنيا
رؤساء المراكز بالمنيا يتابعون مشروعات حياة كريمة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المراكز المستهدفة من تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تواصل العمل في تنفيذ مشروعات التطوير وفقا للمخططات والتصميمات الهندسية والمقايسات اللازمة لتنفيذ الاعمال الانشائية طبقا للجدول الزمني المحدد وعلى كفاءة عالية من الاعمال.

وأكد المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، يستهدف تطوير 192 قرية بـ757 تابع، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس ، بتكلفة تصل تقريباً الى 23 مليار جنية، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

وأصدر محافظ المنيا ، توجيهاته لرؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها ، حيث أجري الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، جولة تفقدية بقرى المركز ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك بهدف تذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ بكافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة، ومن بينها أماكن مقترحة لإنشاء مجمع خدمات لخدمة المواطنين ، حيث سيضم المجمع العديد من الخدمات المختلفة "مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية - مجلس شعبي محلي - وحدة تضامن اجتماعي"، وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين.

وفي ذات السياق ، أجري اللواء اركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، جولة تفقدية للمواقع المقترحة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة من هيئة ابنيه تعليمية، ومراكز شباب، ومحطات صرف صحى بقري «قصرهور ـ جعوير ـ شعراوى» وذلك للوقوف على جاهزية المواقع وتذليل كافة العقبات التى تعوق اعمال التنفيذ بها، حيث التقي " رئيس المدينة " بمجموعة من المواطنين وذلك لشرح الخدمات المقدمة ببرنامج حياة كريمة والاستماع لمتطلباتهم وأرائهم ومقترحاتهم والرد على استفساراتهم والتعرف على احتياجات المواطنين بالقرية، مؤكدا ان هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بصفة مستمرة للوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كافة المعوقات بجميع قرى ونجوع مركز ملوى.

كما تتابع الوحدة المحلية لمركز ديرمواس أعمال التشطيبات بمدرسة أبو خلقة الاعدادية، كما تم مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية كفر خزام، بجانب أعمال مجمع الخدمات بتل بني عمران ومركز شباب عزب التل، ويجري العمل في حفر مد شبكة الصرف الصحي بأبو خلقة، ومد وتطوير شبكة مياه الشرب بنزلة البدرمان ، وتتواصل أعمال الحفر بشبكات الصرف الصحي بقرية البسقلون بمركز العدوة، بالإضافة لمتابعة الاعمال الانشائية للمدرسة الابتدائية بقرية البسقلون، كما يتم متابعة اعمال مد خطوط شبكات الصرف الصحي بقرية زاوية برمشا.

 

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