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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

عادل الغضبان يوجه بالالتزام بالذبح في مجزر بورسعيد

صدى البلد

أصدر اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس، توجيهاته بمنع ذبح الأضاحي بالشوارع والالتزام بذبح الأضاحي في مجزر بورسعيد ، نظرا لما تسببه من أوبئة وأمراض وحماية للمواطنين والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة ..

كما أكد "محافظ بورسعيد "  أن ذلك يأتي في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا  ، وذلك لمحاصرة تفشي الوباء الذي يستلزم اتخاذ أعلى درجة الحيطة والحذر والحفاظ على بيئة نظيفة خالية من أي ملوثات .

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 وأشار محافظ بورسعيد لجاهزية "مجزر بورسعيد " لاستقبال أكبر عدد من الأضاحي من خلال زيادة سعة المجزر ، والارتقاء بالخدمات المقدمة بالمجزر ، مشيرا لأهمية وعى المواطن بعدم ذبح الأضاحي في الشوارع و الأماكن الغير مخصصة والتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على المظهر الحضاري لبورسعيد وتحقيق السلامة العامة .

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