عادل الغضبان يوجه بالالتزام بالذبح في مجزر بورسعيد

أصدر اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس، توجيهاته بمنع ذبح الأضاحي بالشوارع والالتزام بذبح الأضاحي في مجزر بورسعيد ، نظرا لما تسببه من أوبئة وأمراض وحماية للمواطنين والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة ..

كما أكد "محافظ بورسعيد " أن ذلك يأتي في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، وذلك لمحاصرة تفشي الوباء الذي يستلزم اتخاذ أعلى درجة الحيطة والحذر والحفاظ على بيئة نظيفة خالية من أي ملوثات .

وأشار محافظ بورسعيد لجاهزية "مجزر بورسعيد " لاستقبال أكبر عدد من الأضاحي من خلال زيادة سعة المجزر ، والارتقاء بالخدمات المقدمة بالمجزر ، مشيرا لأهمية وعى المواطن بعدم ذبح الأضاحي في الشوارع و الأماكن الغير مخصصة والتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على المظهر الحضاري لبورسعيد وتحقيق السلامة العامة .