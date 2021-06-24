بالخطوات والمقادير.. طريقة عمل فطيرة أحلى من المحلات

حلو أو حادق يمكنك تحضير الفطائر بمذاق لا يقاوم أحلى من المحلات إليك طريقة تحضير فطيرة الكمثرى والتوت وفطيرة الجبنة بالبقدونس بالمقادير والخطوات

فطيرة الكمثرى والتوت الأحمرللشيف نرمين هنو



مقادير فطيرة الكمثرى والتوت الأحمر



300 جرام دقيق

1 ملعقة صغيرة ملح

150 جرام زبدة

ماء جسب الحاجة

8 ثمرات كمثرى مقشرة ومقطعة شرائح

200 جرام سكر

2 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة فانيليا

400 جرام توت أحمر

توبينج:

2 ملعقة كبيرة سكر

1 بيضة مخفوقة



طريقة تحضير فطيرة الكمثرى والتوت الأحمر

في العجان تخلط الزبدة والدقيق والملح ثم يضاف ماء للعجن ثم تفرد العجينة فى قالب.

يرفع التوت على النار ثم يخفق السكر والنشا والفانيليا وتضاف للتوت ويقلب الخليط حتى الغليان ثم يرفع في بولة ويترك ليهدأ.

يوضع صوص التوت الأحمر على القاعدة ثم ترص شرائح الكمثرى ثم تدهن بالبيض ويرش السكر على الوجه ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة وتقدم ..



فطائر الجبنة بالبقدونس للشيف نجلاء الشرشابى

مقادير فطائر الجبنة بالبقدونس

3 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة سكر

ربع كوب زبدة مذابة

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح

جبنة بيضاء

جبن موزاريلا

بقدونس مفروم

بيضة

لبن

حبة البركة

سمسم

طريقة تحضير فطائر الجبنة بالبقدونس:

-تخفق مكونات العجينة حتى الحصول على قوام مناسب ثم تترك مغطاة حتى تتخمر وتفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.

تخلط مكونات الحشوة ثم تحشى بها العجينة وتشكل حسب الرغبة إما فطائر صغيرة أو فطيرة كبيرة أو سندوتشات.

-ثم يدهن الوجه بيبض ولبن ثم يضاف حبة البركة والسمسم