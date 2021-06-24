القبض على نساء وأطفال تسللوا من سوريا إلى العراق

أفادت السومرية نيوز أن خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، ألقت القبض على تسعة اشخاص تسللوا إلى العراق عبر الشريط الحدودي مع سوريا.

وكانت أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الخميس، القبض على عنصرين من عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك.

وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، قالت الخلية إنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوات الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع من تنفيذ عملية استباقية في محافظة كركوك.

وأضافت، أنه "تم إلقاء القبض على اثنين من المتهمين وهما من الإرهابيين الخطرين".

وأشارت إلى أن "الإرهابيين عملا فيما يسمى القوات الأمنية لقاطع كركوك، والصادرة بحقهما مذكرات قبض قضائية، إذ اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لاستكمال التحقيق معهما.