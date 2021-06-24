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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على نساء وأطفال تسللوا من سوريا إلى العراق

العراق
العراق

أفادت السومرية نيوز أن خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، ألقت القبض على تسعة اشخاص تسللوا إلى العراق عبر الشريط الحدودي مع سوريا.

وكانت أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الخميس، القبض على عنصرين من عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك.

وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، قالت الخلية إنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوات الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع من تنفيذ عملية استباقية في محافظة كركوك.

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العراق.. القبض على اثنين من الدواعش الخطرين في كركوك

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وأضافت، أنه "تم إلقاء القبض على اثنين من المتهمين وهما من الإرهابيين الخطرين".

وأشارت إلى أن "الإرهابيين عملا فيما يسمى القوات الأمنية لقاطع كركوك، والصادرة بحقهما مذكرات قبض قضائية، إذ اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لاستكمال التحقيق معهما.

العراق خلية الإعلام الأمني بالعراق داعش الإرهابية محافظة كركوك سوريا

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