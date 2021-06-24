البترول توقع تعاقدا جديدا بدولة العراق عبر شركة "بترومنت"| تفاصيل

الأكبر خارج مصر ..

أعلنت شركة إسكندرية للصيانة البترولية “بترومنت”، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس 24-6-2021 عن نجاحها في اقتناص أكبر تعاقداتها خارج مصر ، حيث وقع المهندس أحمد فؤاد أبو جندية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عقد في “خدمات حفظ المستودعات” بمنطقة البصرة بدولة العراق الشقيق، وهو من اكبر العقود التي حصلت عليها الشركة خارج مصر حيث تتعدي قيمته المائتي مليون جنيه مصري.

تأتي تلك النقلة النوعية لشركة بترومنت في حصولها علي أكبر تعاقد لها خارج جمهورية مصر العربية تكليلا لمجهودات فرع الشركة بالعراق والذي بدء نشاطه منذ ما يقارب الست سنوات نجح خلالها الفرع في تنفيذ العديد من المشروعات مع الشركات الوطنية العراقية والشركات الأجنبية بدولة العراق.

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جدير بالذكر بأن السيد المهندس أحمد فؤاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترومنت قد وجه منذ توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة نهاية ابريل الماضي بضرورة تضافر جهود كافة العاملين بالشركة لاقتناص كبري التعاقدات مع الشركات المختلفة خارج جمهورية مصر العربية تنفيذا لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول بشأن ضرورة التوسع في تنفيذ المشروعات المختلفة خارج مصر.

رئيس مجلس الإدارة



هذا وقد وجه المهندس أحمد فؤاد عبر الفيديو كونفرانس صباح اليوم تهنئته وتحياته وتقديره لكافه العاملين بفرع الشركة بالعراق متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ومؤكدا علي دعم سيادته الكامل لهم لاستمرار نجاحات الشركة بفرع العراق.

وعلى صعيد آخر، أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، منذ أيام، حركة تكليفات محدودة بالقطاع، شملت نائبا لرئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، ورؤساء قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة.

وشملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت وسوف تخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة الآتية أسماؤهم:

حركة الترقيات

- المهندس محمد محمود محمد بيضون، نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة.

المهندي أحمد محمد محمود مصطفى، رئيسا لمجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة عجيبة للبترول.

المهندس سامي علي عبدالحميد الشحات، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة برج العرب للبترول اعتبارا من 10 يوليو 2021.